Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

Новосибирский облизбирком принял документы от двух партий для участия в выборах

На довыборы депутатов Законодательного собрания региональное отделение КПРФ представила в качестве кандидата по одномандатному округу №4 Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» по округу №4 — Андрея Филимошкина, по округу №10 — Вячеслава Василенко.

Напомним, по округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов. В шестом созыве регионального парламента Гутов работал как представитель фракции КПРФ. Выдвижение по этому округу Зарембо прогнозировал источник редакции в партии. Лидером предварительного голосования в праймериз «Единой России» по округу №4 стал экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов, в прошлом году на выборах в Госдуму представлявший КПРФ по округу №137.

24 июня о результатах праймериз по округу №10 объявила «Единая Россия». Как говорится на сайте реготделения партии, большее количество голосов набрал директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль. В 2020 году на выборах в региональный парламент Биль также выдвигался в списке кандидатов по 10 округу.

Напомним, довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»). В мае прошли довыборы по избирательному округу №8, мандат по которому освободился после добровольной сдачи депутатских полномочий экс-председателем комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александром Морозовым. По результатам майских довыборов мандат Морозова достался экс-главе областного минтруда и соцразвития Ярославу Фролову.

Ранее редакция сообщала, что региональным депутатам прописали новые меры ответственности.