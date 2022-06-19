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Эксперту-дорожнику за взятки дали условный срок

  • 19/06/2022, 15:54
новости Новосибирска
Эксперт подтасовывал результаты проведенных испытаний отремонтированных дорог.

Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении эксперта отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ НСО «ТУАД»). Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 и ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщила пресс-служба управления.

новости Новосибирска

Еще одно дело о взятках в дорожном управлении области направлено в суд

По версии следствия и суда, в 2020 году подсудимая совместно с другим должностным лицом получила от представителей коммерческих организаций взятки на сумму более 500 тыс. рублей за  внесение ложных сведений в протоколы проведенных испытаний асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, заключенным между ГКУ НСО «ТУАД» и коммерческими организациями. При этом результаты проведенных исследований выявили несоответствие асфальтобетонных образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений.

Действия фигурантов обеспечили необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также их оплату.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере 350 тысяч рублей. В соответствии по ст. 73 УК РФ назначенное наказание  в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Ранее редакция сообщала, что минтранс региона в этом году снова пообещал усилить контроль за качеством ремонта и строительства дорог. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД дороги взятка


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