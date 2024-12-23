Чиновников новосибирского Минпромторга поймали на сливе информации о госзакупках

В отношении начальника отдела мониторинга потребрынка Минпромторга Новосибирской области Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов ведомства Натальи Зыряновой отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовные дела. Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий при проведении госторгов.
В ходе проверки госконтрактов сотрудниками прокуратуры, УФСБ и УФАС выяснилось, что чиновники Минпромторга в нарушение требований законодательства предоставляли юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.
— Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей, оплаченных из бюджета Новосибирской области при исполнении государственных контрактов, — сообщили в областной прокуратуре.
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что дело Александра Мысика передано в суд в Новосибирске. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при выполнении работ по строительству инфраструктуры для ледовой арены.
Фото и видео пресс-службы областной прокуратуры Новосибирской области.
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