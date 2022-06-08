Бездомным животным в Новосибирске обещают гостиницу и хоспис

В Новосибирске готовы приступить к строительству приюта для беспризорных животных (250 собак и 50 кошек) весной-летом следующего года в случае, если будет понимание по финансированию проекта. Об этом сообщили представители профильных подразделений мэрии в ходе расширенного заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, где презентовали проект приюта городским депутатам и общественникам. Как было сказано в ходе заседания, предварительная стоимость всех работ — 80-100 млн рублей. В настоящее время разработано техзадание на подготовку проектно-сметной документации на сумму около 12 млн рублей. Сейчас она находится на согласовании в контрольно-ревизионном управлении мэрии. Ориентировочный срок получения согласованной сметы — 20 июня.

Муниципалитеты считают неэффективным федеральный закон о безнадзорных животных Мы планируем разместить муниципальную закупку в начале июля, — сообщает замначальника строительного департамента мэрии Юлия Харитонова. — Срок выполнения проектных работ составит примерно 8 месяцев. То есть в первом квартале 2023 года вместе со сроком прохождения госэкспертизы у нас будет готовый проект. И в случае установления источников финансирования можно будет в весенне-летний период приступить к строительству данного объекта.

По информации председателя комиссии Игоря Кудина, уже состоялись предварительные финансовые переговоры с несколькими заинтересованными сторонами.

— Львиную долю составит городской бюджет, — говорит Кудин. — Также будем обращаться к коллегам в Заксобрании, чтобы они софинансировали из бюджета области. Коллеги сказали: «Давайте цифры, поддержим». Это действительно уже конкретное действие по решению проблемы с безнадзорными животными. Будем общаться с коллегами, чтобы наш объект по значимости был не хуже ЛДС, чтобы его открывали с такой же помпой.

О важности подобного объекта в масштабах региона говорит и зампредседателя комиссии Заксобрания области по экологии Юрий Кошкин.

— Все видели случаи нападения бездомных животных на людей, — напоминает депутат. — Пришли к выводу, что это (Приют. — Ред.) необходимо сейчас. Но это не решит главную проблему — культуры людей, которые должны понимать свою ответственность за животных. Это нужно будет закрепить законодательно. И тогда количество бездомных животных будет уменьшаться.

Что касается самого проекта, то, как следует из презентации, он предполагает пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития.

В то же время авторы концепции приюта намерены идти дальше простого отлова, вакцинации и стерилизации животных. На базе приюта предполагается реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, здесь может появиться так называемый хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией.

— Это будет отдельная зона хосписа, прописанная законом, где они станут доживать свой век, — поясняют авторы.

— Концепция приюта представляет собой не только содержание животных и выполнение определенного функционала, — рассказывают авторы проекта. — Появится интерактивная площадка, где можно будет организовывать раздачу животных. Это популяризация обращения с животными в приюте.

Для удобства работы волонтеров со здоровыми животными и для привлечения их потенциальных хозяев возможно появление интерактивных площадок в формате контактных зоопарков.

Наконец, для тех, кто уже обзавелся питомцем, но возникла необходимость на время расстаться с ним, авторы концепции рассматривают вариант зоогостиницы, правда, скорее всего, уже на коммерческой основе.

— Проект должен быть доступен для людей, — сообщают идеологи проекта. — Там должны быть услуги. Если вы хотите оставить свое животное на содержание на какое-то время, вы это сможете сделать. Это совершенно другой формат, которого сейчас в городе нет, но который очень актуален и востребован.

По информации мэрии, на территории Новосибирска обитают около 15 тысяч особей животных без владельца. Треть из них прошла процедуру стерилизации. Все действующие в Новосибирске приюты переполнены. МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» может разместить одновременно до 100 особей.

В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые провели лечение нескольких кошек и собак с онкологией с помощью бор-нейтронзахватной терапии.