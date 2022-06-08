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Бездомным животным в Новосибирске обещают гостиницу и хоспис

  • 08/06/2022, 18:32
Автор:
новости Новосибирска
Есть предварительная договоренность с областью о софинансировании.

В Новосибирске готовы приступить к строительству приюта для беспризорных животных (250 собак и 50 кошек) весной-летом следующего года в случае, если будет понимание по финансированию проекта. Об этом сообщили представители профильных подразделений мэрии в ходе расширенного заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, где презентовали проект приюта городским депутатам и общественникам. Как было сказано в ходе заседания, предварительная стоимость всех работ — 80-100 млн рублей. В настоящее время разработано техзадание на подготовку проектно-сметной документации на сумму около 12 млн рублей. Сейчас она находится на согласовании в контрольно-ревизионном управлении мэрии. Ориентировочный срок получения согласованной сметы 20 июня.

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Мы планируем разместить муниципальную закупку в начале июля, сообщает замначальника строительного департамента мэрии Юлия Харитонова. Срок выполнения проектных работ составит примерно 8 месяцев. То есть в первом квартале 2023 года вместе со сроком прохождения госэкспертизы у нас будет готовый проект. И в случае установления источников финансирования можно будет в весенне-летний период приступить к строительству данного объекта.

По информации председателя комиссии Игоря Кудина, уже состоялись предварительные финансовые переговоры с несколькими заинтересованными сторонами.

Львиную долю составит городской бюджет, говорит Кудин. Также будем обращаться к коллегам в Заксобрании, чтобы они софинансировали из бюджета области. Коллеги сказали: «Давайте цифры, поддержим». Это действительно уже конкретное действие по решению проблемы с безнадзорными животными. Будем общаться с коллегами, чтобы наш объект по значимости был не хуже ЛДС, чтобы его открывали с такой же помпой.

О важности подобного объекта в масштабах региона говорит и зампредседателя комиссии Заксобрания области по экологии Юрий Кошкин.

Все видели случаи нападения бездомных животных на людей, напоминает депутат. Пришли к выводу, что это (Приют. — Ред.) необходимо сейчас. Но это не решит главную проблему культуры людей, которые должны понимать свою ответственность за животных. Это нужно будет закрепить законодательно. И тогда количество бездомных животных будет уменьшаться.

Что касается самого проекта, то, как следует из презентации, он предполагает пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития.

В то же время авторы концепции приюта намерены идти дальше простого отлова, вакцинации и стерилизации животных. На базе приюта предполагается реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, здесь может появиться так называемый хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией.

Это будет отдельная зона хосписа, прописанная законом, где они станут доживать свой век, — поясняют авторы.

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Для удобства работы волонтеров со здоровыми животными и для привлечения их потенциальных хозяев возможно появление интерактивных площадок в формате контактных зоопарков.

Концепция приюта представляет собой не только содержание животных и выполнение определенного функционала, рассказывают авторы проекта. Появится интерактивная площадка, где можно будет организовывать раздачу животных. Это популяризация обращения с животными в приюте.

Наконец, для тех, кто уже обзавелся питомцем, но возникла необходимость на время расстаться с ним, авторы концепции рассматривают вариант зоогостиницы, правда, скорее всего, уже на коммерческой основе.

Проект должен быть доступен для людей, сообщают идеологи проекта. Там должны быть услуги. Если вы хотите оставить свое животное на содержание на какое-то время, вы это сможете сделать. Это совершенно другой формат, которого сейчас в городе нет, но который очень актуален и востребован.

По информации мэрии, на территории Новосибирска обитают около 15 тысяч особей животных без владельца. Треть из них прошла процедуру стерилизации. Все действующие в Новосибирске приюты переполнены. МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» может разместить одновременно до 100 особей.

В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые провели лечение нескольких кошек и собак с онкологией с помощью бор-нейтронзахватной терапии. 

Фото pixabay — rohitink

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : приют город власть безнадзорные животные


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