Количество молодожёнов среди новосибирцев увеличилось в 2024 году

В Новосибирской области в этом году увеличилось число молодожёнов. Согласно статистики регионального ЗАГС, жители области стали реже разводиться и чаще вступать в брак.

— За 10 месяцев 2024 года отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 17284 записи актов о заключении брака. Это на 535 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Составлено 10744 записи актов о расторжении брака, что на 976 меньше показателей 10 месяцев 2023 года, — ответили в Управление по делам ЗАГС региона на запрос VN.ru.

Позитивные тенденции в в демографической ситуации дополнили цифры по рождаемости в Новосибирской области. С начала года в родилось 21050 детей: , 11010 мальчиков и 10040 девочек. При этом родившихся двоен — 239 малышей.

Ранее ЗАГС раскрыли статистику по самым юным родителям в регионе за пять месяцев 2024 года.

— Возраст самой молодой мамочки за указанный период — 14 лет, ребёнок является у неё первым, — сообщили в Управлении.

В 2023 году, по данным ЗАГС, юными мамами стало 111 жительниц Новосибирской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области смертность в полтора раза превысила рождаемость. За 11 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 34275 свидетельств о смерти. При этом за этот период в регионе родилось 22922 младенцев. В результате, за 11 месяцев естественная убыль населения региона составила 11353 человека.