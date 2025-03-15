Работодатели Новосибирска следят за сотрудниками в офисах через камеры

Сотрудники одной из новосибирских компаний возмутились установкой камер видеонаблюдения в офис без согласования с коллективом. Как оказалось, камера пишет не только видео, но и звук и сотрудников начали вызывать к начальству за критику руководства на рабочем месте. Об этом пишет Горсайт со ссылкой на обратившихся в редакцию новосибирцев.

Собеседники издания из другой компании рассказали, что испытывают психологические проблемы из-за работы под прицелом. По их словам, камеры ограничивают возможность свободного общения, что вызывает стресс.

Некоторые работодатели также практикуют запись экранов компьютеров, на которых работает коллектив. Сотрудники считают это оправданным, если работа связана с секретной информацией. В иных случаях воспринимают это как рычаг давления.

— Это жуткий контроль. Невозможно сосредоточиться на своей работе и задачах, ты вынужден думать о том, что нельзя делать то и это. Я считаю, что это снижает эффективность, — отметила одна из собеседниц издания.

Новосибирцы признаются, что работа под тотальным контролем быстро доводит до выгорания и сообщают, что в такой сиутации принимают решение о смене места работы.

Люди, которые ещё не сталкивались с камерами в офисах, тоже не приветствуют подобное наблюдение, считая такую слежку вторжением в личное пространство.

Между тем, по данным сервиса SuperJob, уже в 61% российских компаний установлены камеры видеонаблюдения. Согласно новой редакции Трудового кодекса, работодатели имеют право вести видео- и аудиозапись для контроля безопасности. Сейчас только 35% организаций обходятся без такого наблюдения. При этом, лишь 19% сотрудников негативно относятся к камерам, считая их нарушением прав и источником дискомфорта. Среди людей старше 45 лет таких больше — 21%, тогда как среди молодёжи до 34 лет — только 14%. Положительно оценивают камеры 28% опрошенных. По их словам, возможность посмотреть, что происходит, помогает разрешать спорные ситуации и повышает безопасность. Для 47% респондентов наличие камер не имеет значения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы массово устанавливают камеры видеонаблюдения в квартирах и домах.