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Деньги по программе долгосрочных сбережений новосибирцы увидят в августе

  • 01/03/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Деньги по программе долгосрочных сбережений новосибирцы увидят в августе
Эксперт НПФ пояснила, когда на сберегательные счета жителей области поступит пенсионное софинансирование от государства

Первый раз денежные средства государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС) поступят на сберегательные счета в августе 2025 года. Об этом рассказала генеральный директор НПФ «БУДУЩЕЕ» Светлана Касина.

Судя по сообщениям в соцсетях, новосибирцы уже начали получать уведомления о том, что вскоре получат деньги по программе ПДС.

— Приходит уведомление, что в августе на счет поступят 36 тысяч рублей, — пишут новосибирцы, которые в прошлом году приняли решение принять участие в программе.

Напомним, программа долгосрочных сбережений разработана Министерством финансов РФ с целью стимулирования граждан. В рамках программы участник должен положить за год на сберегательный счет до 36 тысяч рублей, такую же сумму ему перечислит государство. Стимулирующий взнос будет поступать ежегодно в течение 10 лет, то есть на счет можно получить 360 тысяч рублей.

— Для плательщиков взносов также предусмотрена возможность получения налогового вычета. Он предоставляется на сумму взносов не более 400 тыс. рублей в год. Получить его можно через налоговый орган по месту жительства, через работодателя или же в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, и далее полученные средства можно направить опять на сберегательный счет в качестве личных взносов, — подчеркнула Светлана Касина.

В ПДС можно перевести накопительную часть пенсии, которая сформировалась по программе обязательного пенсионного страхования. Сейчас эти средства заморожены.

KPI программы долгосрочных сбережений, установленный на 2024 год президентом РФ, составляет 250 млрд рублей. К 2026 году, средства привлеченные через ПДС, должны составлять 1% от ВВП страны.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования. В ожидании снижения ключевой ставки жители региона начинают активнее изучать, куда вложить деньги

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Программа долгосрочных сбережений


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