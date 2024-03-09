На ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей

В 2024 году на проведение ямочного ремонта из городского бюджета планируется выделить 151,7 млн рублей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В ведомстве также расписали, сколько планируется направить средств по районам области и как там обстоит ситуация с подготовкой к ямочным ремонтам.
Судя по распределению средств, самая сложная ситуация с дорогами сейчас в Первомайском районе. Здесь пока запланирован рекордный этом году объем работ и финансирование: текущий ремонт дорог большими картами планируется провести на 13 750 кв. м. На эти цели запланированы 15,7 млн рублей.
В Ленинском районе на ямочный ремонт пока выделены 8,5 млн рублей. В приоритете — наиболее сложные участки улично-дорожной сети на 7 улицах:
По данным мэрии, сейчас МКУ «ДЭУ №3» готовит документацию для проведения конкурсных процедур на поставку инертных материалов для проведения текущего ремонта.
В 2024 году в Советском районе в первоочередном порядке запланированы работы на 17 улицах. На текущий ремонт заложены 2,5 млн рублей, на ремонт картами — 5 млн. Наиболее сложные объекты для проведения текущего ремонта — дороги с колейностью и значительным разрушением дорожного полотна: ул. Мусы Джалиля, ул. Барьерная, ул. Новоморская, ул. Тимакова, а также дорога от ул. Арбузова в сторону п. Каинская Заимка.
— При наступлении весеннего периода специалистами администрации Советского района будет проведено обследование состояния дорожного полотна для последующего выполнения текущего ремонта в рамках выделенных бюджетных ассигнований, — уточнили в департаменте транспорта.
Что касается подготовки к ремонтному сезону, то сейчас район находится на этапе составления аукционной документации на закупку инертных материалов.
В Дзержинском районе на ямочный ремонт запланированы 6 млн рублей. В настоящее время необходимая спецтехника подготовлена к работе, в учреждении имеется запас холодной асфальтобетонной смеси в объеме 5,5 тонны. Закупки битумной эмульсии и горячей асфальтобетонной смеси будут проведены до 1 апреля, отметили в муниципалитете. Текущим содержанием дорог, а также поддерживающим ремонтом с помощью рециклера асфальтобетона и установки для ямочного ремонта БЦМ-24.5 занимается МКУ «Дзержинка». Подрядчики ремонтируют дороги методом технологических карт.
По ямочным ремонтам в остальных районах города в мэрии Infopro54 информацию не предоставили.
В рамках содержания улично-дорожной сети в 2023 году в Новосибирске был проведен ремонт 140 200 кв. м дорог, выполнена заливка швов в объеме 206 062 пог. м. На эти цели подведомственными учреждениями департамента мэрии были израсходованы 151,8 млн рублей.
В Первомайском районе в 2023 году были отремонтированы 18 350 кв. м дорог. Наиболее сложные объекты: ул. Баганская, ул. Твардовского, ул. Одоевского. На эти цели направлены 15,7 млн рублей. В марте в районе планируют провести закупки на поставку материалов для выполнения текущего ремонта дорог собственными силами учреждения в объеме 1 500 кв. м (200 тонн асфальтобетона, 40 тонн материалов для струйно-инъекционного метода).
В Дзержинском районе объем выполненных работ составил 11 028 кв. м на 6,5 млн рублей.
На территории Советского района в 2023 году в рамках текущего ремонта проведены работы на 148 улицах. На эти цели затрачены 6,5 млн рублей.
Кроме того, в мэрии пояснили, что в зимнее время на улицах города также выполнялись работы по устранению деформаций и повреждений на улично-дорожной сети. На 26 февраля был выполнен ремонт улично-дорожной сети на площади 3 550 кв. м.
Напомним, в 2023 году 250 млн на поддерживающий ремонт Новосибирску выделял областной бюджет.
Судя по комментариям новосибирцев в соцсетях, опасения мэрии по поводу увеличения бюджетов по ямочному ремонту не беспочвенны. Жители в стиле черного юмора сообщают, что асфальт сходит с дорог вместе со снегом, на них возникают ямы и колеи, что улицы города вновь выглядят как после бомбежки.
По его словам, в сложившейся ситуации особое значение приобретает качество ремонтных работ и соблюдение технологий.
— К сожалению, мы постоянно встречаем информацию о том, что холодные смеси, литой асфальтобетон укладывают в воду. Такой ремонт недолговечен. Если же приходится проводить укладку в лужи — в связи с погодными условиями, то бессмысленно использовать дорогостоящие материалы, — комментирует Александр Стефанов. — Для понимания всех нюансов дорожного ремонта крайне необходимо привлекать к работе людей с определенным набором компетенций. Они должны понимать, по какой технологии, какими материалами лучше устранять дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения. У нас этому вопросу уделяют мало внимания в итоге получается, что мы каждый год носим воду в решете.
Ранее редакция сообщала о том, что на ремонт дорог в Новосибирске в этом году направят более 1 миллиарда рублей.
Фото пресс-службы Минтранса Новосибирской области
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