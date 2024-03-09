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На ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей

  • 09/03/2024, 12:05
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На ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей
Но это еще не окончательная сумма.

В лидерах Первомайка

В 2024 году на проведение ямочного ремонта из городского бюджета планируется выделить 151,7 млн рублей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

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— В настоящее время дорожными учреждениями департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска проводится работа по подготовке средств малой механизации, дополнительного оборудования и механизмов к предстоящему текущему ремонту в весенне-летний период, а также по подготовке установок для струйно-инъекционного метода ремонта, битумозаливщиков, компрессоров, виброплит, — уточнили в департаменте. — До 1 апреля также планируется проведение торгов и заключение договоров на приобретение материалов для ямочного ремонта.

В ведомстве также расписали, сколько планируется направить средств по районам области и как там обстоит ситуация с подготовкой к ямочным ремонтам.

Судя по распределению средств, самая сложная ситуация с дорогами сейчас в Первомайском районе. Здесь пока запланирован рекордный этом году объем работ и финансирование: текущий ремонт дорог большими картами планируется провести на 13 750 кв. м. На эти цели запланированы 15,7 млн рублей.

В Ленинском районе на ямочный ремонт пока выделены 8,5 млн рублей. В приоритете — наиболее сложные участки улично-дорожной сети на 7 улицах:

  • ул. Толмачевское шоссе — от ООТ «Скания» до ООТ «Тарная баз»;
  • ул. 2-я Станционная — от ул. Станционной до ул. Большой;
  • ул. Моторная — кольцевые транспортные развязки «Лесоперевалка»;
  • ул. Порт-Артурская — от ул. Забалуева до ул. Станционной;
  • ул. Титова — от ул. Троллейной до ул. Бийской;
  • ул. Забалуева — от ул. Порт-Артурской до дома № 64 по ул. Забалуева;
  • ул. Станиславского — от ул. Немировича-Данченко до ул. Степной.

По данным мэрии, сейчас МКУ «ДЭУ №3» готовит документацию для проведения конкурсных процедур на поставку инертных материалов для проведения текущего ремонта.

В 2024 году в Советском районе в первоочередном порядке запланированы работы на 17 улицах. На текущий ремонт заложены 2,5 млн рублей, на ремонт картами — 5 млн.  Наиболее сложные объекты для проведения текущего ремонта — дороги с колейностью и значительным разрушением дорожного полотна: ул. Мусы Джалиля, ул. Барьерная, ул. Новоморская, ул. Тимакова, а также дорога от ул. Арбузова в сторону п. Каинская Заимка.

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Впрочем, в мэрии не исключают, что объем работ увеличится в связи с резкими перепадами температур в осенний и зимний периоды 2023-2024 года.

— При наступлении весеннего периода специалистами администрации Советского района будет проведено обследование состояния дорожного полотна для последующего выполнения текущего ремонта в рамках выделенных бюджетных ассигнований, — уточнили в департаменте транспорта.

Что касается подготовки к ремонтному сезону, то сейчас район находится на этапе составления аукционной документации на закупку инертных материалов.

В Дзержинском районе на ямочный ремонт запланированы 6 млн рублей. В настоящее время необходимая спецтехника подготовлена к работе, в учреждении имеется запас холодной асфальтобетонной смеси в объеме 5,5 тонны. Закупки битумной эмульсии и горячей асфальтобетонной смеси будут проведены до 1 апреля, отметили в муниципалитете. Текущим содержанием дорог, а также поддерживающим ремонтом с помощью рециклера асфальтобетона и установки для ямочного ремонта БЦМ-24.5 занимается МКУ «Дзержинка». Подрядчики ремонтируют дороги методом технологических карт.

По ямочным ремонтам в остальных районах города в мэрии Infopro54 информацию не предоставили.

Сравним с объемами 2023 года

В рамках содержания улично-дорожной сети в 2023 году в Новосибирске был проведен ремонт 140 200 кв. м дорог, выполнена заливка швов в объеме 206 062 пог. м. На эти цели подведомственными учреждениями департамента мэрии были израсходованы 151,8 млн рублей.

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Больше всего средств направлено на устранение дефектов на дорогах Ленинского районаотремонтировано 27,5 тыс кв. м на сумму 33,6 млн рублей. Также выполнена заливка швов на 2,9 тысячи погонных метрах на 98 000 рублей.

В Первомайском районе в 2023 году были отремонтированы 18 350 кв. м дорог. Наиболее сложные объекты: ул. Баганская, ул. Твардовского, ул. Одоевского. На эти цели направлены 15,7 млн рублей. В марте в районе планируют провести закупки на поставку материалов для выполнения текущего ремонта дорог собственными силами учреждения в объеме 1 500 кв. м (200 тонн асфальтобетона, 40 тонн материалов для струйно-инъекционного метода).

В Дзержинском районе объем выполненных работ составил 11 028 кв. м на 6,5 млн рублей.

На территории Советского района в 2023 году в рамках текущего ремонта проведены работы на 148 улицах. На эти цели затрачены 6,5 млн рублей.

Кроме того, в мэрии пояснили, что в зимнее время на улицах города также выполнялись работы по устранению деформаций и повреждений на улично-дорожной сети. На 26 февраля был выполнен ремонт улично-дорожной сети на площади 3 550 кв. м.

Напомним, в 2023 году 250 млн на поддерживающий ремонт Новосибирску выделял областной бюджет.

Снова как после бомбежки

Судя по комментариям новосибирцев в соцсетях, опасения мэрии по поводу увеличения бюджетов по ямочному ремонту не беспочвенны. Жители в стиле черного юмора сообщают, что асфальт сходит с дорог вместе со снегом, на них возникают ямы и колеи, что улицы города вновь выглядят как после бомбежки.

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

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— Опасения по поводу резкого роста количества ям на дорогах Новосибирска справедливые, так как минувшая зима отличалась резкими перепадами температур, что негативно сказывается на дорожных конструкциях, — пояснил Infopro54 координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. — Перепады приводят к переувлажнению основания дороги, а при резких морозах идет разрушение не только покрытия, но и подложки, которая обеспечивает несущую способность дорог. С учетом того, что ливневка зимой закрыта, по рельефу водоотведения нет, вода аккумулируется в рабочем слое земляного полотна. Посмотрим, какой будет весна. Если резкие температурные колебания продолжатся, то негативных последствий на дорогах города будет больше.

По его словам, в сложившейся ситуации особое значение приобретает качество ремонтных работ и соблюдение технологий.

— К сожалению, мы постоянно встречаем информацию о том, что холодные смеси, литой асфальтобетон укладывают в воду. Такой ремонт недолговечен. Если же приходится проводить укладку в лужи — в связи с погодными условиями, то бессмысленно использовать дорогостоящие материалы, —  комментирует Александр Стефанов. — Для понимания всех нюансов дорожного ремонта крайне необходимо привлекать к работе людей с определенным набором компетенций. Они должны понимать, по какой технологии, какими материалами лучше устранять дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения. У нас этому вопросу уделяют мало внимания в итоге получается, что мы каждый год носим воду в решете.

Ранее редакция сообщала о том, что на ремонт дорог в Новосибирске в этом году направят более 1 миллиарда рублей.

Фото пресс-службы Минтранса Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ямочный ремонт Ремонт дорог


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