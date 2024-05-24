Члены «Русской общины» хотят отменить концерт Элджея в Новосибирске

«Русская община» пытается отменить концерт Элджея в Новосибирске. Концерт должен состояться 15–16 июня в парке «Арена».
Как сообщает издание VN.ru, активисты уже обратились в мэрию Новосибирска и в Министерство культуры, но получили формальные отписки.
Сейчас они хотят привлечь внимание главы СК России Александра Бастрыкина к текстам песен Элджея. В них, по мнению общины, содержится пропаганда употребления алкоголя.
– Мы изучили творчество Элджея и убеждены, что песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, садизма и разврата, – рассказали изданию в «Русской общине».
Ранее редакция сообщала о том, что концерт певицы Зиверт может не состояться в Новосибирске.
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