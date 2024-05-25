На проспекте Дзержинского ночью образовалась пробка

В ночь на субботу, 25 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, из-за которой образовалась пробка.
По информации телеграм-канала АСТ-54, на проспекте Дзержинского, рядом с парком культуры и отдыха «Берёзовая роща», произошло массовое столкновение автомобилей. Из-за этого движение было парализовано на участке дороги от перекрёстка с улицей Гоголя до площади Олега Антонова.
По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре машины. На месте происшествия работали скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших нет.
Ранее редакция сообщала о том, что Porsche упал на проезжую часть на Ипподромской в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru