ЧОПам хотят позволить сбивать дроны

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин предложил рассмотреть вопрос о предоставлении ЧОПам права сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами, передает ТАСС.

По его словам, такая мера призвана систематизировать требования безопасности и предупредить дальнейшие атаки на различные типы объектов.

Напомним, накануне была предпринята террористическая атака БПЛА по Москве и Московской области. По сведениям Минобороны, задействовано было восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

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