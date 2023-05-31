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ЧОПам хотят позволить сбивать дроны

  • 31/05/2023, 17:10
Автор:
ЧОПам хотят позволить сбивать дроны
Такая мера призвана систематизировать требования безопасности.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин предложил рассмотреть вопрос о предоставлении ЧОПам права сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами, передает ТАСС.

По его словам, такая мера призвана систематизировать требования безопасности и предупредить дальнейшие атаки на различные типы объектов.

Напомним, накануне была предпринята террористическая атака БПЛА по Москве и Московской области. По сведениям Минобороны, задействовано было восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

Ранее редакция сообщала, что камеры на автомобильных дорогах установят по новым правилам.

Фото с сайта Совета Федерации

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЧОП Совет Федерации дроны БПЛА


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