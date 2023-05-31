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«Не позорьте себя»: депутату горсовета от коалиции предложили ориентироваться на факты, а не на слухи

  • 31/05/2023, 17:25
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Почётные жители Новосибирска
При утверждении списка почетных новосибирцев в горсовете вспомнили о приватизации новосибирской энергосистемы.

Кого-то из депутатов не устроил весь «почетный список»

Сессия горсовета утвердила список почетных жителей Новосибирска.  В него вошли 10 человек, двум из которых (директор «Новосибирского приборостроительного завода» с 1972 по 1986 год Борис Галущак и один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк) это звание присвоено посмертно. Из живых уроженцев города оно присвоено космонавту-испытателю Анне Кикиной, директору гимназии №1 Виктору Косьяненко, директору баскетбольного клуба «Динамо» Ирине Минх, президенту общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России» Станиславу Позднякову, президенту фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля Вадиму Репину, советнику директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову, председателю городской контрольно-счетной палаты Геннадию Шилохвостову и художественному руководителю ООО «Азия фильм» Владимиру Эйснеру.

У нас нет нормативной базы, которая регламентировала бы, сколько человек мы должны наградить этим званием, сообщил депутатам перед обсуждением кандидатур мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Устоявшаяся практика не более двух человек в год. Последнее решение было пять лет назад, перед празднованием 125-летия Новосибирска. Поэтому я предоставляю вас сейчас, озвучиваю решение комиссии о количестве в десять человек.

Как показали результаты голосования, из 44 депутатов кто-то один не проголосовал в поддержку ни одной из кандидатур. По 43 голоса получили (в алфавитном порядке) Борис Галущак, Анна Кикина, Юрий Кондратюк, Виктор Косьяненко, Ирина Минх, Станислав Позняков, Вадим Репин и Геннадий Шилохвостов. Двое депутатов не поддержали кандидатуру Владимира Эйснера, а четверо Виталия Томилова.

«Томилов лично «втыкался» с Чубайсом»

Единственная кандидатура, которую пришлось обсуждать, — Виталий Томилов. Депутат от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина заявила, что Томилов стоял во главе городской энергетики в годы ее приватизации — и целесообразнее дождаться окончания судебных разбирательств в отношении Михаила Абызова.

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Абсолютное большинство фамилий не вызывает вопросов, заявила депутат. Но Томилов Виталий Георгиевич вопросы вызывает. Сейчас идет расследование по делу Абызова. Насколько я знаю, в приватизации «Новосибирскэнерго» помогал Томилов. Не надо ли дождаться окончания расследования по Абызову и потом эту кандидатуру вносить, чтобы мы понимали, что там все было чисто, и у правоохранителей потом к нам не было вопросов?

Как в ответ напомнил представлявший список претендентов на звание мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Томилов как раз и покинул свой пост ввиду несогласия с действующей политикой приватизации.

В силу возраста я помню этот период очень хорошо и знаю Виталия Георгиевича как человека с особой позицией, сказал мэр. Отождествлять его с собственниками компании ни в коем случае нельзя. Прямо скажу: он и покинул свой пост именно в силу своей особой позиции. Это абсолютный авторитет, который спас нашу энергетику. Она тогда (после перестройки) стояла на краю развала.

На подмогу мэру и на защиту энергетика пришли депутаты. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев для начала поинтересовался у Каверзиной, на что она опирается в своей позиции по Томилову: на факты или на слухи. Как выяснилось, фактов не было.

На факты опирается суд, сказала Каверзина. Предлагаю дождаться решения суда, понять, что приватизация «Новосибирскэнерго» проходила абсолютно чисто и Томилов в ней не участвовал.

Это заявление вызвало замечание депутату от председателя горсовета.

Я понял, что у вас фактов нет, обратился Асанцев к Каверзиной. Если нет фактов, то лучше об этом не говорить, пока суд не принял решение.

Председатель комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти Андрей Гудовский по своему опыту работы депутатом в конце девяностых и начале нулевых напомнил, что Виталий Тимолов точно прямого отношения к приватизации не имел.

Областной Совет депутатов официально обращался в правоохранительные органы по поводу приватизации «Новосибирскэнерго», напомнил Гудовский. Никаких вопросов и претензий к Томилову не было. Он не был подозреваемым. Томилов лично «втыкался» с Чубайсом, из-за чего потерял свою должность. С Абызовым тоже не было никаких взаимоотношений. Сейчас вопрос по Абызову никаким образом не подходит к Томилову, не касается приватизации «Новосибирскэнерго». Не надо смешивать одно с другим и пятнать человека.

О своем опыте взаимодействия с почетным жителем рассказал и депутат Игорь Украинцев.

Я закончил кафедру в Сибстрине, лично с ним знаком,  сказал Украинцев, обращаясь к Каверзиной. Им много сделано в теплоэнергетике. Какие-то обсуждения по этому поводу кажутся лишними. Лучше молчать, чем говорить. Поэтому не позорьте в первую очередь себя, когда задаете такие провокационные вопросы. Всех представленных на награждение званием поддерживаю.

Ждать ли Новосибирску киевского опыта по отзыву почетных званий?

Помимо представления новых почетных граждан, на сессии горсовета прозвучала критика в адрес одного из действующих экс-главы СО РАН Александра Асеева. Напомним, что сейчас ученый проходит подозреваемым по уголовному делу. В настоящее время завершается судебное разбирательство, и на прошлой недели академик выступил с последним словом.

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Есть ли у нас система отзыва этого почетного звания? В частности, мы несколько лет назад дали это звание Александру Асееву, напомнила депутат Наталья Пинус. Я выступала на сессии и не рекомендовала давать ему это звание. Как сейчас быть с этим?

Как ответил мэр, такой практики в Новосибирске нет.

Насколько я знаю, такая практика развивается в Киеве, заявил в ответ глава города. Там лишают звания почетного жителя города руководителей, военачальников, освобождавших Украину. Надеюсь, у нас такого не будет.

В то же время, по словам Дмитрия Асанцева, возможность отзыва звания предусмотрена городской нормативно-правовой базой.

По информации мэрии Новосибирска, за 130 лет звания «Почетный житель города» удостоены 42 человека. Из них в Новосибирске сегодня проживают 11 человек.

Ранее редакция сообщала о включении Новосибирска во всероссийскую турпрограмму городов Трудовой доблести.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика Светлана Каверзина. почётное звание Наталья Пинус. Мэрия Новосибирска Игорь Украинцев Дмитрий Асанцев дело Александра Асеева горсовет Новосибирска Андрей Гудовский Анатолий Локоть


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