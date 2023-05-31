«Не позорьте себя»: депутату горсовета от коалиции предложили ориентироваться на факты, а не на слухи

Сессия горсовета утвердила список почетных жителей Новосибирска. В него вошли 10 человек, двум из которых (директор «Новосибирского приборостроительного завода» с 1972 по 1986 год Борис Галущак и один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк) это звание присвоено посмертно. Из живых уроженцев города оно присвоено космонавту-испытателю Анне Кикиной, директору гимназии №1 Виктору Косьяненко, директору баскетбольного клуба «Динамо» Ирине Минх, президенту общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России» Станиславу Позднякову, президенту фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля Вадиму Репину, советнику директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову, председателю городской контрольно-счетной палаты Геннадию Шилохвостову и художественному руководителю ООО «Азия фильм» Владимиру Эйснеру.
— У нас нет нормативной базы, которая регламентировала бы, сколько человек мы должны наградить этим званием, — сообщил депутатам перед обсуждением кандидатур мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Устоявшаяся практика — не более двух человек в год. Последнее решение было пять лет назад, перед празднованием 125-летия Новосибирска. Поэтому я предоставляю вас сейчас, озвучиваю решение комиссии о количестве в десять человек.
Как показали результаты голосования, из 44 депутатов кто-то один не проголосовал в поддержку ни одной из кандидатур. По 43 голоса получили (в алфавитном порядке) Борис Галущак, Анна Кикина, Юрий Кондратюк, Виктор Косьяненко, Ирина Минх, Станислав Позняков, Вадим Репин и Геннадий Шилохвостов. Двое депутатов не поддержали кандидатуру Владимира Эйснера, а четверо — Виталия Томилова.
Единственная кандидатура, которую пришлось обсуждать, — Виталий Томилов. Депутат от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина заявила, что Томилов стоял во главе городской энергетики в годы ее приватизации — и целесообразнее дождаться окончания судебных разбирательств в отношении Михаила Абызова.
Как в ответ напомнил представлявший список претендентов на звание мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Томилов как раз и покинул свой пост ввиду несогласия с действующей политикой приватизации.
— В силу возраста я помню этот период очень хорошо и знаю Виталия Георгиевича как человека с особой позицией, — сказал мэр. — Отождествлять его с собственниками компании ни в коем случае нельзя. Прямо скажу: он и покинул свой пост именно в силу своей особой позиции. Это абсолютный авторитет, который спас нашу энергетику. Она тогда (после перестройки) стояла на краю развала.
На подмогу мэру и на защиту энергетика пришли депутаты. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев для начала поинтересовался у Каверзиной, на что она опирается в своей позиции по Томилову: на факты или на слухи. Как выяснилось, фактов не было.
— На факты опирается суд, — сказала Каверзина. — Предлагаю дождаться решения суда, понять, что приватизация «Новосибирскэнерго» проходила абсолютно чисто и Томилов в ней не участвовал.
Это заявление вызвало замечание депутату от председателя горсовета.
— Я понял, что у вас фактов нет, — обратился Асанцев к Каверзиной. — Если нет фактов, то лучше об этом не говорить, пока суд не принял решение.
Председатель комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти Андрей Гудовский по своему опыту работы депутатом в конце девяностых и начале нулевых напомнил, что Виталий Тимолов точно прямого отношения к приватизации не имел.
— Областной Совет депутатов официально обращался в правоохранительные органы по поводу приватизации «Новосибирскэнерго», — напомнил Гудовский. — Никаких вопросов и претензий к Томилову не было. Он не был подозреваемым. Томилов лично «втыкался» с Чубайсом, из-за чего потерял свою должность. С Абызовым тоже не было никаких взаимоотношений. Сейчас вопрос по Абызову никаким образом не подходит к Томилову, не касается приватизации «Новосибирскэнерго». Не надо смешивать одно с другим и пятнать человека.
О своем опыте взаимодействия с почетным жителем рассказал и депутат Игорь Украинцев.
— Я закончил кафедру в Сибстрине, лично с ним знаком, — сказал Украинцев, обращаясь к Каверзиной. — Им много сделано в теплоэнергетике. Какие-то обсуждения по этому поводу кажутся лишними. Лучше молчать, чем говорить. Поэтому не позорьте в первую очередь себя, когда задаете такие провокационные вопросы. Всех представленных на награждение званием поддерживаю.
Помимо представления новых почетных граждан, на сессии горсовета прозвучала критика в адрес одного из действующих — экс-главы СО РАН Александра Асеева. Напомним, что сейчас ученый проходит подозреваемым по уголовному делу. В настоящее время завершается судебное разбирательство, и на прошлой недели академик выступил с последним словом.
Как ответил мэр, такой практики в Новосибирске нет.
— Насколько я знаю, такая практика развивается в Киеве, — заявил в ответ глава города. — Там лишают звания почетного жителя города руководителей, военачальников, освобождавших Украину. Надеюсь, у нас такого не будет.
В то же время, по словам Дмитрия Асанцева, возможность отзыва звания предусмотрена городской нормативно-правовой базой.
По информации мэрии Новосибирска, за 130 лет звания «Почетный житель города» удостоены 42 человека. Из них в Новосибирске сегодня проживают 11 человек.
Ранее редакция сообщала о включении Новосибирска во всероссийскую турпрограмму городов Трудовой доблести.
Фото Infopro54
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