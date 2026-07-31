Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Пенсии пересчитают

Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

Напомним, экономисты подсчитали теоретический потолок страховой пенсии в 2026 году — почти 74 тысячи рублей (73 934 рубля). Однако достичь этого максимума могут единицы. Для такого результата нужно 40 лет получать зарплату около 248 тысяч рублей, чтобы накопить предельное количество пенсионных коэффициентов. По данным Росстата, средняя зарплата в Новосибирской области в первом квартале 2026 года составила 91 018 рублей. Это почти в 2,7 раза меньше необходимого уровня.

В Новосибирской области сегодня проживает 785 175 пенсионеров. Из общего числа новосибирцев пенсионного возраста около 172 тысяч человек продолжают работать.

Накопительная пенсия

Одновременно увеличатся накопительные пенсии — на 17,3% для граждан, чьи накопления находятся в управлении Соцфонда. Участники программы софинансирования пенсий, родители, направившие материнский капитал на пенсию, и те, кто копил самостоятельно, получат прибавку в 19,3%.

Отдельное повышение ждет пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет. С августа они начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля вместо прежних 9584,69 рубля. Такая же надбавка полагается тем, кому в июле присвоили первую группу инвалидности. Все перерасчеты проходят автоматически, заявлений подавать не нужно.

Самозанятые получат больничные

Август станет первым месяцем, когда участники эксперимента по добровольному страхованию самозанятых смогут получить реальные выплаты по больничным листам. Эксперимент стартовал в январе 2026 года: граждане, применяющие налог на профессиональный доход, получили право добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд на случай временной нетрудоспособности.

Право на выплату возникает через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Таким образом, те, кто подал заявку в январе и начал перечислять взносы с февраля, получат право на больничный в июле, а первые выплаты по закрытым листкам нетрудоспособности поступят в августе.

На начало 2026 года в регионе было зарегистрировано 378 тысяч самозанятых. По данным регионального Управления ФНС, добровольные взносы, дающие право на получение больничных, оплатили лишь 512 самозанятых.

Квитанции ЖКХ разделят по статьям

С 1 августа в российских регионах, включая Новосибирскую область, меняется формат квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» будут указываться отдельно. В платежке детально распишут, сколько средств уходит на уборку подъезда, обслуживание лифтов и общедомовых приборов учета.

Налоги придут на «Госуслуги»

С 1 августа налоговые уведомления начнут автоматически поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги». Нововведение касается владельцев подтвержденной учетной записи — они увидят начисления одновременно с их появлением в системе ФНС. Раньше для этого требовалось подавать отдельное согласие, теперь оно не нужно.

Уведомления будут приходить по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, а также по НДФЛ, не удержанному налоговым агентом, и налогу с процентов по вкладам.

При этом налогоплательщик вправе отказаться от электронного способа и получать бумажные уведомления по почте или лично в налоговой инспекции.

Маркировку товаров расширят

В августе продолжается обязательная маркировка товаров.

Мясная продукция. С 1 августа производители и импортеры обязаны наносить коды на готовые мясные продукты, консервы, паштеты и кулинарные изделия из мяса.

Спецодежда. Также с августа полностью запрещается продажа немаркированных остатков товаров легкой промышленности из так называемой четвертой волны маркировки: спецодежды, защитных перчаток и головных уборов, спасательных жилетов, кожаных ремней. Продажа без маркировки будет блокироваться кассовым оборудованием. Штрафы для должностных лиц и ИП — до 10 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.

Спортивное питание. До 31 августа действует переходный период для маркировки остатков спортивного питания. С 1 сентября продавать немаркированные остатки будет запрещено.

Декларации сдадут по‑новой форме

С 1 августа вступает в силу новая форма единой упрощенной налоговой декларации для ИП и компаний, у которых в отчетном периоде не было движения денег по счетам и кассе и отсутствовали объекты налогообложения. Старый бланк налоговая принимать больше не будет. Документ заменяет нулевые декларации сразу по нескольким налогам — на прибыль, УСН, ЕСХН и НДС.

УК оштрафуют за недопуск операторов

С 6 августа за отказ пускать операторов связи в многоквартирные дома для установки и обслуживания оборудования управляющие компании будут платить штрафы. Соответствующий закон уже подписан.

Наказание грозит за нарушение правил взаимодействия при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи в общем имуществе дома. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Выдача SIM-карт иностранцам

С 6 августа в России ужесточаются правила продажи сим-карт иностранным гражданам. За повторное нарушение порядка заключения договора без указания идентификатора пользовательского оборудования (IMEI) введут уголовную ответственность.

Наказание грозит тем, кого уже дважды за год привлекали к административной ответственности за это нарушение, а также лицам с неснятой судимостью по этой статье. Санкции предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Одновременно ужесточается ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Незаконный сбор и распространение личных данных, а также нарушение тайны переписки и переговоров, совершенные группой лиц или из корыстных побуждений, теперь приравняют к таким же преступлениям, совершенным с использованием служебного положения.

Ранее редакция сообщала, что Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег.