Три миграционных законопроекта: Госдума ужесточает правила для трудовых мигрантов

Изменения коснулись как порядка регулирования потоков квалифицированных специалистов, так и финансовых обязательств приезжих работников перед своими семьями и государством.

МВД получает полномочия Минтруда

Главным событием стало принятие Госдумой в окончательном, третьем чтении закона, который передаёт Министерству внутренних дел часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Решение было принято на пленарном заседании 7 июля.

Речь идёт, в частности, о полномочиях по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов. Теперь именно МВД будет определять списки профессий, которые дают иностранным гражданам право на получение вида на жительство в упрощённом порядке, а также перечни специалистов, которых работодатели смогут привлекать к работе без учёта региональных квот. Кроме того, МВД получит право по согласованию с Минтрудом разрешать трудовым мигрантам работать за пределами региона, в котором им было выдано разрешение на работу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что ранее возможность трудоустройства в России без учёта квот сохранялась для представителей 192 специальностей. Депутаты неоднократно критиковали Минтруд за бездействие, однако министерство не меняло ситуацию.

«Мы вынуждены были вмешаться. Принятым законом часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции передана МВД России», — подчеркнул Володин.

Рассчитываем, что МВД наведёт порядок в вопросах регулирования трудовой миграции, заключил председатель Госдумы.

Мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума

Второй важный законопроект, рассмотренный 8 июля, касается финансовых обязательств трудовых мигрантов. Депутаты обсуждали изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно поправкам, трудовые мигранты будут обязаны содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В случае несоблюдения этого условия иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу. После этого они вместе с несовершеннолетними детьми должны будут покинуть страну в течение 15 дней.

По мнению авторов законопроекта, это создаст сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в Россию и одновременно снизит нагрузку на социальную сферу, включая здравоохранение и образование. Ранее Вячеслав Володин подчёркивал, что новые инициативы отзываются на запросы общества и имеют двусторонний эффект.

Фиксированный авансовый платёж по НДФЛ: новые правила

Третья инициатива, рассмотренная 8 июля, касается изменений в Налоговый кодекс РФ. Речь идёт о поправках, регулирующих уплату фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.

Согласно проекту, размер фиксированного авансового платежа может составить 1700 рублей с учётом ежегодной индексации за каждый месяц временного проживания или пребывания в России в налоговом периоде. Также законопроектом предусматривается автоматическая передача налоговыми органами в МВД информации о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года.

Таким образом, пакет миграционных законов, принятых и рассмотренных 7–8 июля 2026 года, направлен на ужесточение контроля за трудовой миграцией. МВД получает расширенные полномочия, мигранты — дополнительные финансовые обязательства перед своими семьями, а налоговое законодательство — новые механизмы администрирования платежей. Как отметил Вячеслав Володин, все эти изменения направлены на наведение порядка в миграционной сфере и совершенствование контроля.