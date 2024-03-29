Семь передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД закупят в Новосибирске

Семь передвижных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения будут закуплены в Новосибирске.
Согласно данным, опубликованным на сайте Госзакупок, камеры будут фиксировать движение автомобилей по обочине, превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, а также использование мобильных телефонов за рулем.
Подрядчик должен будет поставить инфракрасные прожекторы, транспортировочные ящики, зарядные устройства, штативы и ноутбук с сумкой.
Заказчиком является ГКУ НСО «Управление контрактной системы».
Стоимость контракта составляет 22 миллиона 197 тысяч рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 5 апреля.
Ранее редакция сообщала о том, где в Новосибирске появились новые дорожные камеры.
Источник фото: Freepik/ Автор – fanjianhua
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