«Открытием года» стала блогерша Милана Хаметова из Новосибирска

Блогерша из Новосибирска Милана Хаметова стала победительницей в номинации «Открытие года» от журнала «PEOPLETALK». Об этом сообщает журнал.

— Спасибо команде за помощь в развитии, а организаторам — оценку работы, — рассказала Хаметова.

На данный момент у Миланы охват аудитории в соцсетях составляет 5 миллионов человек.

Напомним, что блогер Милана Хаметова из Новосибирска появится в шоу «Союзмультфильма». Она будет гидом в цифровом пространстве для маленьких зрителей. Всего будет порядка 32 эпизодов.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа подростков устроила давку в новосибирском ТЦ «Мега».