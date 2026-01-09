Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

В Госдуму готовится пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Планируемые нововведения включают ряд ключевых изменений. Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в страну более чем на три месяца, предлагается сократить с 90 до 30 дней. Медицинские организации обяжут направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявленных инфекционных заболеваниях у мигрантов для их оперативной депортации.

Также вводится административная ответственность за уклонение от прохождения медосвидетельствования, предусматривающая штраф с возможностью последующего выдворения по решению суда. Устанавливается и повышенная уголовная ответственность за подделку или оборот официальных документов об отсутствии опасных заболеваний.

— Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране, — отметил Вячеслав Володин.

Отдельно рассматривается инициатива об отказе в выдаче или продлении трудовых патентов иностранным гражданам, не выполняющим решения российских судов, в том числе по взысканию долгов. По мнению законодателей, эта мера может стать стимулирующим инструментом для погашения задолженностей, создавая условия, при которых для продления патента необходимо обязательно решить вопрос с долгами.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции сообщил, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го список увеличился. Добавились: деятельность автомобильного грузового транспорта деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и деятельность в области спорта.

Ранее редакция сообщала, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска.