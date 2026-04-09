В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

В самом тексте законопроекта, по данным министерства, нет положений, которые напрямую позволяли бы субъектам РФ ограничивать продажу именно вейпов. Поправки на эту тему также официально не публиковались.

— Таким образом, учитывая, что законопроект не принят, предоставление позиции об участии в так называемом «экспериментальном режиме» по запрету розничной продажи вейпов на территории Новосибирской области преждевременно, поскольку соответствующие законодательные нормы, позволяющие регионам вводить подобные ограничения, отсутствуют, — говорится в ответе министерства.

Лоббирование законопроектов, направленных против вейпов, идет уже несколько лет. В 2024 году законодатели подняли штрафы за реализацию вейпов подросткам, но этого оказалось недостаточно. Как результат, на сегодняшний день, по данным «Института воспитания», более трети несовершеннолетних в РФ хотя бы раз пробовали вейпы, а 8% курят их регулярно.

