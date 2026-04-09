Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

У региональных властей нет полномочий в этой сфере

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

В самом тексте законопроекта, по данным министерства, нет положений, которые напрямую позволяли бы субъектам РФ ограничивать продажу именно вейпов. Поправки на эту тему также официально не публиковались.

— Таким образом, учитывая, что законопроект не принят, предоставление позиции об участии в так называемом «экспериментальном режиме» по запрету розничной продажи вейпов на территории Новосибирской области преждевременно, поскольку соответствующие законодательные нормы, позволяющие регионам вводить подобные ограничения, отсутствуют, — говорится в ответе министерства.

Лоббирование законопроектов, направленных против вейпов, идет уже несколько лет. В 2024 году законодатели подняли штрафы за реализацию вейпов подросткам,  но этого оказалось недостаточно. Как результат, на сегодняшний день, по данным «Института воспитания», более трети несовершеннолетних в РФ хотя бы раз пробовали вейпы, а 8% курят их регулярно.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : розничная торговля законодательство вейпы

127
0
0
Предыдущая статья
Ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу

В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

Искусственный интеллект может быть органично вписан в преподавание истории в школе: виртуальные реконструкции, симуляции событий, анализ исторических документов переводят обучение из механического запоминания информации в проживание и осмысление. Такое мнение высказала заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Викторовна Дружинина.

— Ключевой вопрос для учителя сегодня – не «как внедрить нейросеть в образование?», а «зачем?». Искусственный интеллект становится не волшебной палочкой, а инструментом-усилителем, который работает только при осмысленном использовании, — отметила Юлия Дружинина.

Читать полностью

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Вторая гимназия Новосибирска, при содействии мэрии города, открыла лабораторию агробиотехнологий. Этот шаг является важным элементом стратегии муниципалитета по углублению дополнительного образования детей, направленной на укрепление технологического суверенитета России. Первым, кто высоко оценил научный потенциал юных новаторов, стал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что выбор Второй гимназии для создания агробиотехнологической площадки не случаен. Эта школа по праву считается одной из лучших в городе, уделяя особое внимание не только основной учебной программе, но и системе внеклассного развития, где ученики с юных лет получают навыки, полезные для выбора будущей профессии и поступления в вузы. Открытие нового исследовательского центра, по словам мэра, — это значительный прогресс в образовательном процессе для учеников.

Читать полностью

Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска заняться чистотой в городе

Автор: Артем Рязанов

Органы прокуратуры совместно с ГИБДД провели проверку улично-дорожной сети города и выявили системные проблемы.

В числе проблемных участков — Коммунальный мост, проезд Энергетиков, площадь инженера Будагова, улицы Станционная и Татьяны Снежиной, а также Гусинобродское шоссе. На этих территориях нашли много дефектов дорожного покрытия: глубина выбоин в отдельных местах превышает 15 см.

Читать полностью

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Читать полностью

Эксперт из Новосибирска назвала ЕГЭ «на всякий случай» главной ошибкой школьников

Скоро в российских школах начнется пора единых государственных экзаменов. Экзаменационная пора всегда является стрессовой. Существуют советы, которые дают психологи, педагоги и родители. Многолетний опыт работы старшим экспертом в Региональной комиссии по английскому языку по Новосибирской области позволяет кандидату филологических наук, доценту кафедры английского языка Татьяне Бородиной поделиться своим видением этой проблемы и дать некоторые рекомендации.

Если не брать во внимание причины, вызванные естественной реакцией организма на экзамены, то есть и другие факторы, влияющие на эмоциональный фон во время экзаменационной поры. Их можно условно разделить на три группы: 1) уверенность или неуверенность школьника в достаточном уровне своей подготовки, 2) ближайшее окружение школьника (родители, наставники, учителя, друзья), 3) корректная информированность всех участников образовательного процесса, и школьника прежде всего.

Читать полностью

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы: 8 апреля утром они составляли 2 500 кубических метров в секунду, 9 апреля ожидаются 2 800 кубических метров в секунду. До отметок, после которых начинается подтопление садовых обществ, в апреле дело не дойдёт, говорят гидрологи.

В апреле сбросы на Новосибирской ГЭС увеличивают практически ежедневно согласно утверждённому графику.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности