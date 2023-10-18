Что выгоднее — вторичка или готовое жилье в новостройках?

Сейчас ипотека с господдержкой — 8%, семейная — 6% и 14-15,5% в среднем — кредит на вторичку.

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» и ее дочернего бренда — строительной компании «Акация» есть жилье, которое уже сдано в эксплуатацию или сдается в конце этого года: это дома первой очереди кварталов «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», «Сосновый бор» и «Акация на Игарской». Кроме того, здесь можно приобрести квартиры с ремонтом под ключ, тем самым сэкономить время и ускорить переезд.

Кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» расположены в Кировском районе. Это активно развивающаяся локация, которая может похвастаться сложившейся инфраструктурой: школы и садики, поликлиники, супермаркеты, предприятия сферы услуг и зоны отдыха — все в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Зорге» — пять детских садов и три школы, у квартала «Цветной бульвар» также «под боком» есть все необходимые детские учреждения. В пешей доступности — и несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Любители правого берега по достоинству оценят «Акацию на Игарской». Квартал возводится по принципу «город в городе». На территории в 17 га предусмотрена вся внутренняя инфраструктура, дворы-парки, зарезервировано место под школу. В благоустройстве квартала реализована концепция «двор-парк». Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейтдорожками с удобной навигацией. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет, не выезжая за пределы собственного двора.

Для тех, кто хочет жить в комфортных городских условиях вблизи леса и реки, есть «Сосновый бор». Квартал расположен в рекреационной локации, сочетающей возможности для отдыха и оздоровления с привычным удобством городской жизни, в пригороде Новосибирска — поселке Кудряшовский. Свежий воздух, зелень, пение птиц и шум воды в пешей доступности от дома становятся для многих покупателей триггером выбора. Рядом — вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: школа с кадетским классом, магазины, аптеки, врачебная амбулатория, пункты доставки, остановка. Стоимость квартир в «Сосновом бору» демократична — от 2,8 млн рублей.

Офисы продаж:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

п. Кудряшовский, ул. Береговая,1/1

+7 (383) 255-00-83

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