В Новосибирске проверят приборы погодного регулирования

Накануне отопительного сезона в Новосибирске будет проведена работа по проверке настроек приборов погодного регулирования. Оборудованием оснащена четверть всех домов и зданий Новосибирска, сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Он уточнил, что речь идет об уменьшении скорости закрытия задвижек, чтобы при резком потеплении потребление тепла домами не прекращалось слишком быстро. Закрытие потребления большим количеством объектов одновременно влияет на режимы работы теплосетей и может стать косвенной причиной дефектов на коммуникациях.

Работа с приборами погодного регулирования — одна из мер по повышению надежности теплоснабжения, подчеркнул вице-губернатор. Регулирование должно быть проведено СГК и управляющими компаниями в августе, перед началом отопительного сезона.

Сергей Семка напомнил, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов регион столкнулся с погодными аномалиями, когда резко менялась температура воздуха.

— Было порядка 14 случаев перехода через температуры через ноль в течение зимы. В январе накануне аварии одновременно закрылись 25% потребителей – не стали получать тепло, которое домам не нужно. Нужно, чтобы системы работали более плавно, — отметил он.

Ранее редакция сообщала, что с помощью роботизированного комплекса исследуют теплосеть на Троллейной в Новосибирске.