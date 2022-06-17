Coca-Cola в Новосибирске пока работает

В Минпромторге Новосибирской области редакции Infopro54 сообщили, что у них нет информации о закрытии завода Coca-Cola в регионе.

— К нам никто не обращался. Они работают, — сообщили редакции.

Напомним, о приостановке работы в России Coca-Cola HBC объявила в марте. Компании принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. В феврале 2022 года пресс-служба компании сообщала, что в 2021 году на новосибирском заводе было произведено 296,2 млн литров напитков. Это на 22,8% больше, чем годом ранее. В целом, производство на всех заводах Coca-Cola в России выросло на 24%. На тот момент инвестиции системы Coca-Cola в России превышали 6 миллиардов долларов. Компания предоставляла рабочие места для почти 7000 высококвалифицированных работников и создавала более 60 000 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях.

По сообщению Reuters, вчера Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России.

— Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России, — говорится в материале.

Компания выпускает товары под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый».

В Новосибирске завод Coca-Cola HBC Россия работает c 1997 года, поставляет продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток. В 2019 году в компании работало около 400 сотрудников.

Ранее редакция сообщала, что с российского рынка планируют уходить Carlsberg Group и Heineken. Крупные предприятия компаний также расположены в Новосибирской области.