На базе «НордМолла» предлагают создать технопарк и разрабатывать беспилотники

При создании мастер-плана микрорайона «Клюквенный» разработчиками — ГК «Поляков» и группой S2 — было пересмотрено функциональное назначение оптово-розничного центра «НордМолл». Его площади предлагается препрофилировать для размещения составляющей образовательного кластера микрорайона «Клюквенный» — технопарка «Ново-Николаевский».

Как отметили разработчики, новое наполнение существующего комплекса зданий и сооружений «НордМолла» предусматривает три направления:

Инновационно-индустриальное

Проектом предполагается создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, летно-испытательного комплекса, центра коллективного пользования, индустриальных шоурумов и лабораторий.

Образовательно-производственное

Технопарк профессионального образования Новосибирской области будет представлен такими направлениями подготовки, как транспорт и логистика, электронная торговля, беспилотные авиационные системы, строительство и ЖКХ, информационные технологии и машиностроение.

Культурно-досуговое

Обеспечивается как традиционными предприятиями торгово-развлекательного назначения, включая кинотеатр, так и планируемыми к размещению объектами Центра креативных индустрий и кинокластера Новосибирской области.

— Создание технопарка позволит наладить взаимодействие коммерческих, научно-исследовательских, творческих и образовательных организаций региона, превратить территорию Клюквенного в полноценный подцентр города, — рассказывает руководитель команды проектировщиков Петр Долнаков.

Представитель собственника оптово-розничного центра «НордМолл» пояснил корреспонденту Infopro54, что проект технопарка на площадях «НордМолла» уже начал реализовываться.

— Достигнуты договоренности с первыми резидентами: в ближайшее время здесь развернется производство Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Новосибирской области (АО НПЦ БАС). Ведутся переговоры с другими потенциальными резидентами, чья деятельность соответствует концепции развития технопарка как центра light industrial, — говорит собеседник Infopro54. — Формат light industrial предполагает размещение легких производств, лабораторий, мастерских, офисов, шоурумов, организации хранения в одном месте. В частности, здесь будут размещены мастерские губернаторского колледжа «Новая смена». Студенты колледжа смогут посещать производства и лекции, проходящие в технопарке, отдыхать в культурно-досуговой зоне.

Что касается имеющихся договоров аренды: расторгать их на переходный период собственники «НордМолла» не будут. Для Технопарка будут задействованы свободные помещения 1 и 3 корпусов «НордМолла» общей площадью свыше 110 000 кв.м.

— Бюджетное финансирование для реализации проектапривлекать не планируется. Оценка инвестиций и дополнительных расходов в проект будет произведена по мере его реализации, — добавил собеседник редакции.

Оптово-розничный центр «НордМолл» находится на автодороге федерального значения Р-254 «Иртыш», на северном выезде из Новосибирска. Площадь земельных участков — 29 Га, площадь здания — 170 тыс. кв. м.

— С эскизом колледжа и детально проработанным предпроектным анализом проще искать деньги на реализацию проекта, а также можно выходить на разработку проектно-сметной документации, — отметил основатель ГК «Поляков», депутат регионального парламента Илья Поляков. — Объект предполагается достаточно дорогой — стоимость его реализации идет на миллиарды рублей. В сегодняшних бюджетных реалиях важно привлечь к его созданию федеральное финансированию, а это невозможно без проработки проекта. Поэтому мы профинансировали разработку эскиза, представленного на форуме «Зодчество». Это не просто макет и красивые картинки, а детальная проработка проекта на основе технического задания правительства Новосибирской области с описанием того, какие специальности будут в колледже, в каком количестве, сколько очников/заочников, как объект располагается на земельном участке.

По замыслу разработчиков, ключевым объектом образовательного кластера будет. Он был представлен на международном форуме «Зодчество» в Москве. В колледже будут созданы 2550 учебных мест (2100 — на очной, 450 — на заочной форме обучения). Проект предусматривает возведение 4 корпусов общей площадью более 44 тысяч кв. м, где разместятся факультеты «Информатика и вычислительная техника», «Беспилотные авиационные системы», «Техника и технологии наземного транспорта», «Строительство и городское хозяйство», «Машиностроение и металлообработка». Кроме того, на территории в 7,8 га спроектированы многофункциональный стадион, автодром, библиотека, спортивный и актовый залы, общественные пространства, подземный паркинг.

На основе предпроектного анализа вместе с областным правительством команда разработчиков будет искать возможность профинансировать разработку ПСД и впоследствии строительство колледжа.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

«НордМолл» строился под Новосибирском как альтернатива Гусинобродской барахолке. Предполагалось, что на его площадки передут торговцы с ГБШ, но сами предприниматели были категорически против, и после закрытия барахолки большинство из них осели в появившихся в прежней локации торговых центрах. «НордМолл» открылся в 2016 году.

Летом 2019 года в беседе с «Ъ-Сибирь» генеральный директор ТЛК «НордМолл» Юлия Кладова озвучила планы по увеличению потока покупателей в ТЛК до 40 тысяч человек за счет реконцепции, первый этап которой планировалось завершить в 2020 году. «НордМолл» должен был превратиться в суперрегиональный ритейл-парк, объединив на одной площадке арендаторов, продающих товары в сегменте «средний» и «средний минус», продуктовый ритейл, товары для детей, обувь, одежду, развлечения, фудкорт.

В 2023 году «РБК.Новосибирск» со ссылкой на Кладову, сообщал, что среднесуточный поток покупателей в будние дни в «НордМолле» колеблется от 3 до 5 тысяч человек. В выходные дни — от 6 до 8 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам вход в Клюквенный обошелся в 10,7 тысячи рублей за «квадрат».