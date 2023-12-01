Пенсии в декабре выплатят сразу за два месяца

В нынешнем декабре по причине предстоящих новогодних праздников пенсионеры получат выплаты сразу за декабрь и январь следующего года, пишет 78.ru. Пенсия, которая должна прийти в январе, в конце декабря придет тем россиянам, которые получают все виды пенсий и социальных выплат.

Следует отметить, что декабрьские выплаты произведутся авансом, дабы избежать задержек, их начислят 1 декабря, за январь выплаты произведут 25 декабря, при этом сумма выплаты будет выше на 7,5%.

Кроме того, те, кто уволился с работы и вышел на пенсию меньше трех месяцев назад, получат надбавку к пенсии в размере компенсаций, которые полагаются при увольнении (оформление осуществляется примерно три месяца).

Также выплаты в размере фиксированной надбавки к страховой пенсии — в настоящее время это 7567,33 рубля — могут ожидать граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут граждане с большим рабочим стажем.