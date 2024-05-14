Ресторан новосибирской сети «Хочу Пури» откроется в Санкт-Петербурге

Летом 2024 года в Санкт-Петербурге откроется первый ресторан новосибирской сети «Хочу Пури», сообщил консультант сделки компания NF Group. Также в ближайшее время рестораны сети откроются в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новокузнецке, Иваново, Уфе и Казани.

Концепция ресторана подразумевает погружение гостей в атмосферу современной Грузии. Лицом бренда является певец и композитор Сосо Павлиашвили.

Напомним, федеральная сеть грузинских ресторанов «Хочу Пури» была создана в 2018 году в Новосибирске. В 2019 году сеть получила «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса. Сейчас рестораны сети открыты в 17 городах России. В портфель компании «ЯсноРестораны» также входят гастрономические проекты «Хлеб и Нино», «Сулугули», «Баклажани», «ГОРЯЧИЙ ЦЕХ» и т.д.

В Петроградском районе, где откроется ресторан, заведения общественного питания представлены, как на основных торговых коридорах (Каменноостровский пр-т и Большой пр-т П. С.), где на них приходится 21–24% всех площадей в формате стрит-ретейл, так и в составе жилых комплексов элит и бизнес-классов, уточнили в NF Group.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ресторатор Денис Иванов планирует развивать свой проект по франшизе за рубежом.