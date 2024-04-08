Мэрия Новосибирска передумала отбирать квартиру у семьи, где умерла тройняшка

Проблема, получившая большой общественной резонанс, разрешилась благодаря вмешательству председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и депутата Госдумы Александра Аксененко.

Напомним, новосибирская семья, похоронившая одну дочку из тройни перестала быть многодетной и потеряла все привилегии от государства. Выделенная несколько лет назад квартира, стала непосильным бременем для сибиряков. Семье насчитали долг в сумме более миллиона рублей, а ежемесячную арендную плату сильно повысили. Не справившись с финансовыми трудностями, мать с двумя детьми уже в апреле могла оказаться без крыши над головой.

Все суды признали, что у Марии и Максима Хныковых нет никаких шансов оставить «многодетные» условия проживания. Женщина уже была в полном отчаянии, но публичная огласка этой сложной ситуации помогла ее разрешению.

На днях Марию пригласили в департамент социальной политики мэрии Новосибирска и сообщили, что вопрос о выселении снят.

С семьей заключат новый договор коммерческого найма, но уже с понижающих коэффициентом. Хныковых также поставят на очередь на жилье соцнайма, как нуждающихся. В перспективе такую квартиру уже будет можно приватизировать.

―Долг будет реструктуризирован и предоставят рассрочку, — передает слова депутата Аксёненко издание «Царьград Новосибирск».

Стоит отметить, что после смерти одной из девочек брак Хныковых дал трещину, и отец ушел из семьи. Теперь все бремя материальной ответственности легло на плечи женщины. Но депутат надеется, что муж Марии все-таки будет помогать дочерям материально, а также внесет свой вклад в погашение задолженности.

Аксененко также отметил, что чиновники принимают решения после рекомендаций с юристами и специалистами правого отдела. Действуют они в рамках существующего законодательства.