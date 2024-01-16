Вип-дачники лишились участков на острове Огуречный под Новосибирском

В деле с незаконно проданными земельными участками на острове Огуречный в Искитимском районе Новосибирской области поставлена точка. Решением суда нелегально «отжатые» территории вернули в собственность государства.

Эпопея с продажей земли под дачные участки длилась более 10 лет. «Главным героем» в этой истории стал Олег Лагода, занимавший пост главы Искитимского района, который и разбазарил участки под элитные дачи для вип-персон Новосибирской области.

По версии следствия, в июне 213 года Лагода подписал постановление о предоставлении острова Огуречный в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества «ФМК». После этого он продал дачникам участки площадью 175 тысяч квадратных метров за 10 миллионов рублей, в 6 раз занизив реальную стоимость участков. По подсчетам экспертов, экс-глава нанес ущерб государству в размере 44,5 миллионов рублей.

— Основная часть земельного участка расположена в границах береговой полосы водохранилища, является федеральной собственностью и должна быть свободна для использования гражданами. Кроме того, участок продан для размещения дачного некоммерческого товарищества, что не соответствует его целевому использованию, большая часть участка покрыта хвойными деревьями, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В июле 2020 года Новосибирский областной суд расторг сделку «ФМК» с администрацией Искитимского района, постановив вернуть остров Огуречный в федеральную собственность. А сам «продавец» пошел под суд по обвинению в халатности.

В октябре 2023 года искитимский районный суд назначил Олегу Лагоде штраф в размере 110 тысяч рублей и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

— По иску природоохранной прокуратуры суд признал договор купли-продажи недействительным, истребовал в федеральную собственность 106 земельных участков, образованных из приобретенного участка. В настоящее время решение суда исполнено в отношении 27 земельных участков площадью свыше 32 тыс. кв. м, на них зарегистрировано право собственности Российской Федерации, проводятся мероприятия по оформлению федеральной собственности на остальные участки, — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что обвиняемому во взятке бывшему начальнику новосибирского ЦОДД Вячеславу Трещеву суд назначил 8 лет колонии и штраф 7,7 миллионов рублей.