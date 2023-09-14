В Новосибирске на набережной ОбьГЭС запустят 40 воздушных змеев

15 сентября на набережной ОбьГЭС запустят десятки воздушных змеев на фестивале «Полёт мечты». Этот фестиваль проводится в Новосибирске впервые. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— В воздух поднимутся минимум 40 змеев, уже готовых и сделанных на фестивале. Жюри и зрителям предстоит выбрать змеев-победителей в четырех номинациях: самый красивый, самый большой, самый высокий и самый долгопарящий, — говорится в сообщении.
Также на фестивале планируется концерт, работа игровых и фотозон.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами принял участие в национальном празднике.
Фото: Freepik — freepik
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