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Дан старт надвижке моста через Обь

  • 29/03/2021, 09:56
Автор: Марина Санькова
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27 марта в Новосибирске дан старт началу работ по надвижке пролётного строения моста через реку Обь.

На берегу уже смонтировано пролётное строение от первой до шестой опоры длиной 650 метров. Общая длина пролётного строения составит 776 метров, вес – 9600 тонн. Оно станет основой автодорожного полотна моста, протяжённость которого составит 1,5 км.

По сообщению инвестора масштабного проекта — инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», новый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

— Все условия для выполнения задачи по пуску технического движения в 2022 году выполняются. Своевременно осуществляется финансирование, привлекается достаточное количество специалистов для реализации опережающего графика строительства четвертого моста в Новосибирске, — отметил губернатор Новосибирской области.

Строительная готовность по всему проекту на сегодняшний день составляет 24%. Работы одновременно ведутся на 8 площадках, расположенных на обоих берегах и в русле реки. Из 18 предусмотренных проектом опор готовы семь, ещё пять находятся в работе. На 40% завершено переустройство существующих коммуникаций на всём протяжении трассы, выполнено устройство 398 буронабивных свай, смонтировано около 3000 тонн металлоконструкций. На сегодняшний день для устройства земляного полотна произведена отсыпка 85 000 куб. м грунта. На правом берегу начаты работы по сооружению фундамента пилона моста, общая высота которого составит 114 метров. Это будет самое высокое сооружение в Новосибирске.

— В период с 8 по 25 апреля будет произведен демонтаж технической насыпи в русле реки – это позволит стабилизировать паводковую ситуацию и избежать возможных подтоплений, — рассказал генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Руслан Семёнов.

Проект софинансируется из федерального (26,2 млрд руб.) и регионального (3,5 млрд руб.) бюджетов собственные и привлечённые средства Группы «ВИС» составляют 33% (14,6 млрд руб.) от общей стоимости проекта (44,3 млрд руб.).

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : четвертый мост через Обь Четвертый мост строительство четвертого моста.


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