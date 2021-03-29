Дан старт надвижке моста через Обь

На берегу уже смонтировано пролётное строение от первой до шестой опоры длиной 650 метров. Общая длина пролётного строения составит 776 метров, вес – 9600 тонн. Оно станет основой автодорожного полотна моста, протяжённость которого составит 1,5 км.

По сообщению инвестора масштабного проекта — инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», новый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

— Все условия для выполнения задачи по пуску технического движения в 2022 году выполняются. Своевременно осуществляется финансирование, привлекается достаточное количество специалистов для реализации опережающего графика строительства четвертого моста в Новосибирске, — отметил губернатор Новосибирской области.

Строительная готовность по всему проекту на сегодняшний день составляет 24%. Работы одновременно ведутся на 8 площадках, расположенных на обоих берегах и в русле реки. Из 18 предусмотренных проектом опор готовы семь, ещё пять находятся в работе. На 40% завершено переустройство существующих коммуникаций на всём протяжении трассы, выполнено устройство 398 буронабивных свай, смонтировано около 3000 тонн металлоконструкций. На сегодняшний день для устройства земляного полотна произведена отсыпка 85 000 куб. м грунта. На правом берегу начаты работы по сооружению фундамента пилона моста, общая высота которого составит 114 метров. Это будет самое высокое сооружение в Новосибирске.

— В период с 8 по 25 апреля будет произведен демонтаж технической насыпи в русле реки – это позволит стабилизировать паводковую ситуацию и избежать возможных подтоплений, — рассказал генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Руслан Семёнов.

Проект софинансируется из федерального (26,2 млрд руб.) и регионального (3,5 млрд руб.) бюджетов собственные и привлечённые средства Группы «ВИС» составляют 33% (14,6 млрд руб.) от общей стоимости проекта (44,3 млрд руб.).