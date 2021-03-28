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Перспективы создания свободной экономической зоны в «Смарт Сити» настораживают

  • 28/03/2021, 09:28
Перспективы создания свободной экономической зоны в «Смарт Сити» настораживают
Эксперты об инвестиционном потенциале Новосибирской области и главных инвестиционных проектах региона.

Эксперименты с особыми налоговыми режимами в стране не приживаются

Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:

— По большому счету любой регион с точки зрения инвестиций бездонен. Мы до сих пор эксплуатируем наследство СССР, которое ветшает и остро требует модернизации. Коэффициент обновления оборудования составляет менее 1% в год. На любой территории огромные проблемы с инфраструктурой: электрическими сетями, водопроводными и теплопроводными трубами, улично-дорожной сетью, газификацией, общественными пространствами, современными медицинскими и спортивными центрами. Для ухода от нефтегазовой зависимости стране необходима экологически чистая генерация энергии, быстрые железные и авто- дороги, современные перерабатывающие предприятия и многое другое.

Точки роста будут появляться быстрее в регионах с хорошим состоянием человеческого капитала, каким является Новосибирская область. Считаю, что ее инвестиционный потенциал просто огромен, в моменте потребность в коммерчески обоснованных инвестициях составляет никак не меньше 1 трлн рублей.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ (рейтинг АСИ) Новосибирская область уже 3 года подряд занимает стабильное 19 место. Если учесть, что она туда «ворвалась» с 57 позиции, то это очень неплохо. Но есть, безусловно, и более динамичные регионы.

Некоторые инструменты, составляющие общую картину привлекательности региона, развиты лучше, некоторые хуже. У нас неплохо обстоят дела с использованием механизмов государственно- (муниципально-) частного партнерства, объектами инвестиционной инфраструктуры: технопарками, промышленными парками и бизнес- инкубаторами.

Меня вдохновляют все анонсированные на этой неделе министром экономического развития проекты, хочется пожелать их скорейшей реализации. Но многие из них требуют значительной федеральной компоненты финансирования и большого внимания высшего руководства региона.

Лично я жалею, что не удается полноценно реализовать медицинский кластер на основе клиники Мешалкина, он мог бы стать большой опорой высокотехнологичной медицины мирового уровня и более широкой основой медицинского туризма для нашего региона.

Кроме того, считаю перспективным строительство нескольких станций новосибирского метрополитена и продление Дзержинской линии до района МЖК.

В то же время совершенно непонятно, что такое «особая экономическая зона» применительно к Академгородку. Полагаю, что потребность в высококлассных производственных помещениях огромная, главное, чтобы все не превратилось в очередной девелоперский проект. Эксперименты с особыми налоговыми режимами, как показывает практика, в стране не приживаются.

19 место в рейтинге АСИ. Маловато будет

Денис Борисов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ:

— Новосибирская область — традиционный середнячок по инвестиционной привлекательности среди российских регионов, и последние несколько лет мы удерживаемся на 19 месте в рейтинге Агентства стратегических инициатив. С одной стороны, неплохо, но с другой — для третьего города страны с претензией на столицу Сибири — маловато будет.

В непростой 2020 год нашему региону удалось согласовать и осуществить множество инвестиционных проектов. Заметно, что правительству области удается находить нужные аргументы для привлечения как федерального центра, так и крупных международных компаний к развитию различных хозяйственных проектов. Накануне министр экономического развития Новосибирской области анонсировал в меру внушительный, в меру противоречивый список инвестиционных проектов в пищевой промышленности, логистике, здравоохранении, социальной инфраструктуре и новые материалы. В пищевой промышленности можно отметить сыродельный завод в селе Павино и утиную фабрику «Улыбино» — это укрепление нашей продовольственной безопасности, полезная, вкусная, нужная еда с весьма ясным экспортным потенциалом. В то же время локализация производства «мусорной еды» компаний Pepci и Lays оставляет смешанные чувства. Вроде и появление новых рабочих мест, но как же здоровье нации?

Новосибирская область — это логистический центр, поэтому все, что усиливает нашу транспортную инфраструктуру, нужно развивать. Логистические центры «Почты России»,  «Озона» однозначно повысят доступность новосибирского малого и среднего бизнеса на российские и международные маркетплейсы. Однако остро стоят вопросы автомобильного трафика: дорожные пробки, нехватка развязок — ежегодно снижается качество автомобильных грузоперевозок. Также заметно растягивание деловой инфраструктуры в сторону Кольцово, Академгородка, Бердска, и для формирования эффективной агломерации уже сейчас требуются транспортно-логистические решения и инвестиции в них.

Внимание к строительству социальной инфраструктуры безусловно можно рассматривать как вложение в качество человеческого капитала. Строительство школ, спорткомплексов, Центра молекулярной визуализации, а в перспективе и онкологического центра — все это также улучшает качество жизни. Но в последнее время все более резонансно проглядываются негативные последствия использования угля в качестве основного энергоносителя: постоянные смоги и режимы черного неба, рост респираторных аллергических заболеваний, онкология органов дыхательной системы — это дискредитирует усилия властей региона по развитию человеческого капитала. Явно назрела необходимость инвестиций в изменение энергетического баланса Новосибирской области.

Нельзя не отметить дальнейшее промышленное внедрение сибирских научных разработок компании OCSiAl.   Проект с углеродными нанотрубками амбициозный, но пока остаются неопределенности по поводу емкости рынка новых материалов и потенциала сбыта этой продукции.

В «Смарт-Сити» Новосибирска могут создать свободную экономическую зону

В «Смарт-Сити» Новосибирска могут создать свободную экономическую зону

Настораживают идеи по внедрению свободной экономической зоны «Смарт-Сити» в Академгородке, где только 50 га из 800 планируется отдать под научно-производственную зону. Пока у нас в области не получается достичь результативности в развитии свободных экономических зон, пробуксовывает работа с ТОРами в Линево и Горном. Насущнее стоят вопросы снижения или даже отмены НДС на экспорт IT-услуг, тогда, возможно, возникнет потребность в строительстве еще одного Технопарка.

Тем не менее важно не забывать, что расстояние между «анонсом дорожных карт» и «запуском предприятия» иногда может быть просто непреодолимо. Достаточно вспомнить планы компании «Монделис», которая с 2014-го строила-строила завод, а в 2019-м передумала, или помпезное разрезание ленточек на заводе «Лиотех», что, к сожалению, не конвертировалось в создание полноценного предприятия.

Пандемия стала важным толчком для развития российской и мировой экономики

Александр Новиков, доктор экономических наук, президент НГУЭУ:

— Новосибирская область по структуре экономики, по своим возможностям является инвестиционно-привлекательным регионом. Однако здесь важно учитывать не только значимость предложенных в заявлении Льва Решетникова инвестиционных проектов, но также оценивать их привлекательность с позиции  потенциальных инвесторов.  Инвестиционный потенциал территории и инвестиционные предпочтения инвесторов — это две взаимосвязанные категории, поэтому если рассуждать о том, каких инвестиционных проектов не хватает нашему региону, надо четко представлять, каких инвесторов мы хотим увидеть.

Новосибирск традиционно позиционируется как город, аккумулирующий интеллектуальный потенциал Сибири и имеющий всевозможные предпосылки привлечения инвестиций в интеллектуальные проекты. Важно отметить, что Новосибирск — город инициативных людей, способных разрабатывать и внедрять новые подходы в бизнесе, науке и высоких технологиях, создавать и реализовывать новые успешные проекты.

На пресс-конференции на минувшей неделе были предложены интересные проекты, позволяющие ускорить развитие Новосибирской области. Но я уверен, что ни один инвестиционный проект в плане реального привлечения потенциальных инвесторов невозможен без создания финансовой инфраструктуры. Думаю, одним из главных инвестиционных проектов Новосибирска и Новосибирской области должно стать создание регионального финансового центра в качестве ключевого элемента современной финансовой инфраструктуры. Основная задача, которую мы должны решить, — как привлечь инвесторов, которые принесут инвестиции в наш регион. Принести инвестиции они способны, если их устраивает уровень развития финансовой инфраструктуры. Только после этого у нас могут появиться проекты, связанные с реальным сектором экономики, инновациями.

Безусловно, пандемия оказала существенное влияние на инвестиционный климат как в стране в целом, так и в Новосибирской области. А это влияние и положительное, и отрицательное. Отрицательное влияние, в первую очередь, сказалось на таких депрессивных в 2020 году сферах экономики, как туризм, гостиничное дело, домохозяйства. Однако есть примеры с положительным влиянием пандемии: это тот же финансовый рынок, на котором появилось очень много интересных технологий, связанных с цифровизацией. Также достаточно хорошие условия для развития получила IT-отрасль. Поэтому, когда через несколько лет мы будем оценивать пандемию и ее последствия, мы абсолютно точно констатируем, что этот период стал очень важным толчком для развития российской и мировой экономики.

Если говорить о том, какие еще отрасли экономики могут стать инвестиционно привлекательными, то традиционно, кроме IT-отрасли, фармацевтики, сейчас существуют реальные изменения, например, в сельском хозяйстве. Нельзя сказать, что есть какой-то стремительный рост в этой сфере, но во многом мы решили задачу самообеспечения, у нас появились излишки товаров, которые мы можем продавать за рубеж. Но чтобы это все продавать цивилизованным образом,  необходимы соответствующие технологии продаж — биржи деривативов, то есть биржи, которые торгуют фьючерсными и опционными контрактами на поставку зерна и других товаров природопользования (нефти, леса). В России, к сожалению, этот рынок практически не развивается. За рубежом биржи деривативов — одни из главных финансовых институтов рыночной экономики.

На мой взгляд, создание свободной экономической зоны в новосибирском Академгородке имеет косвенное отношение к проекту «Академгородок 2.0», потому что свободная экономическая  зона предусматривает возможности инвесторов пользоваться не только производственной, строительной, логистической, финансовой и иной инфраструктурой, но и возможность совершать другие операции, связанные с устойчивостью бизнеса. Ничего особенного с этих позиций в Академгородке пока нет. Я думаю, что нужно развивать Новосибирскую область в целом, город Новосибирск, не ставя во главу угла Академгородок. Либо нужно все-таки понять, что такое «Академгородок 2.0».

Материал и фото экспертов предоставлены пресс-службой НГУЭУ

Фото базовое: pixabay.com — geralt

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТОСЭР свободная экономическая зона Академгородок 2.0


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