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Даниил Веселов: Личные истории побуждают других к добрым делам

  • 27/05/2024, 14:10
Автор: Оксана Мочалова
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Даниил Веселов: Личные истории побуждают других к добрым делам
Основатель компании «Креолит», президент Сибирской ассоциации прорабов — о роли благотворительности в жизни предпринимателя.

— Даниил Сергеевич, как давно вы занимаете бизнесом?

— Предпринимателем я являюсь с 2014 года. Занимался окнами, дверьми, натяжными потолками, постепенно перешел в стройку.  С 2018-го плотно занимаюсь комплексным ремонтом частных интерьеров: от разработки дизайна до полной реализации проектов.

— А в чем особенность вашей компании?

— Мы создаем и реализуем современные интерьеры под бюджет клиента. Берем на себя всю заботу о ремонте и не погружаем своих клиентов в процесс.

К нам приходит человек и говорит: «Я хочу сделать ремонт квартиры/дома, у меня есть Х сумма средств». Мы показываем примеры реализованных проектов под заявленную сумму. Далее делаем проект, подбираем необходимые материалы (у нас свой шоурум) и приступаем к реализации. Через Х дней наш клиент приезжает в чистую и готовую квартиру/дом — остается только доставить постельное белье и посуду, но сейчас работаем и над этим.

 — Какое достижение вы считаете самым значимым?

— Самое главное достижение моей компании — это надежная команда специалистов. У нас практически нет текучки, мы растем из года в год несмотря на прошедшие кризисы.

Второе, не менее важное для меня достижение — создание профильного сообщества, в котором удалось объединить «конкурентов» (не люблю это слово) строительной отрасли – Сибирская ассоциация прорабов. Благодаря объединению мы успешно развиваемся и стремимся улучшить нашу отрасль в целом.

— Участвуете ли вы в благотворительности?

— Обязательно. В рамках компании «Креолит» мы еженедельно участвуем в различных добрых делах. В основном помогаем детям, также поддерживаем наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. Иногда поддерживаем и благотворительные фонды.

В рамках ассоциации участвуем в различных благотворительных проектах, в основном связанных с нашей профессиональной деятельностью, а в текущее время активно помогаем нашим землякам на СВО.

— Вы помните первое свое участие в благотворительности? С чего все началось?

— Я с самого детства помогал всем нуждающимся, но если говорить про системное участие, то первым был проект поддержки спортивной команды детей-инвалидов по керлингу. Я тогда состоял в мужском бизнес-клубе LevelUp, и к нам обратились с просьбой поддержать финансово и морально команду детей из интерната для слабослышащих. Когда я увидел результат (я сейчас не про медали и грамоты, а просто про сам процесс организации), то понял, что даже незначительная сумма средств в месяц может сыграть очень значимую роль для кого-то.

— Какие проекты еще запомнились?

— На протяжении нескольких лет мы активно сотрудничаем с региональным общественным объединением «Дыхание жизни». Три года назад они обратились к нам за помощью в строительстве реабилитационного кабинета для детей с ДЦП. Мы откликнулись совместно с другими коллегами из ассоциации и помогли реализовать задуманное. Также принимали неоднократное участие в ремонтах помещений больниц, храмов, квартир. Да уже все и не вспомнишь.

— В каких проектах планируете участвовать еще?

— Мы не останавливаемся — так и продолжаем участвовать и в текущих, и в новых проектах. Но вообще у нас с коллегами из ассоциации по добрым делам есть цель организовать социальный бизнес, вся прибыль которого будет уходить на финансирование благотворительных проектов. Очень надеюсь, что уже к следующему году мы получим первые результаты.

— А что мотивирует вас к благотворительной помощи?

— Я здоровый, взрослый мужчина, у меня, слава богу, есть руки, ноги, голова. То есть все для того, чтобы зарабатывать деньги. И почему бы мне не помочь людям, которые в этом действительно остро нуждаются. Да и в целом благотворительность — это же не только про финансовую помощь, это и про моральную поддержку, что еще важней. И когда отдашь, получаешь вдвойне — сейчас я даже не про деньги.

— Нужно ли рассказывать о своих добрых делах, об участии в благотворительных акциях?

— Года два-три назад я бы вам категорично ответил, что нет. Мы не рассказывали и не афишировали своего участия в добрых делах. Помогли — и хорошо. Я тогда с непониманием относился к тем людям, которые участвуют в благотворительности и говорят об этом.

— А сейчас?

— Со временем я убедился, что говорить о благотворительности необходимо. Помогать и жертвовать посильные суммы — это абсолютно нормально. Такие поступки делаются для возвышения над другими, а потому что у человека доброе сердце. Личные истории могут побудить других присоединиться к благотворительности. Например, мы как-то выложили в соцсетях пост об отправке очередной партии помощи в зону СВО. Мне написал совершенно незнакомый человек с просьбой сообщить о следующем сборе средств. Оказывается, он давно хотел поучаствовать в подобной акции, но не знал, куда обратиться. На реальных историях люди видят, что быть благотворителем — просто.

—  А что вы можете посоветовать начинающим благотворителям?

— Для начала нужно посмотреть вокруг. Возможно, кто-то принимает участие в каких-то акциях и программах, кто-то является волонтером. Ведь благотворительность — это не только денежное участие. Благотворительность — это про сердце, про душу, про добро. Если у тебя нет возможности помочь материально, можно стать волонтером: отвезти подарки, поддержать словом, помочь в хозяйственных делах.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Ольга Ветрова

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


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