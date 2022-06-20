Рекламодателям

Danone сокращает ассортимент товаров, чтобы снизить расходы

  • 20/06/2022, 16:33
Автор:
Danone сокращает ассортимент товаров, чтобы снизить расходы
Это значит, что любители йогуртов в будущем могу лишиться некоторых привычных вкусов или размеров упаковок.

Топ-менеджер французского продовольственного гиганта Danone, с целью снижения расходов, сокращает ассортимент товаров, которые она продает ретейлерам, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Reuters. Это значит, что любители йогуртов в будущем могу лишиться некоторых вкусов или размеров упаковок, к которым они привыкли.

Супермаркеты и производители пакетированной продукции с трудом пытаются справиться с ростом расходов, так как целый ряд продуктов — от сырой нефти до бумажной упаковки — становится все дороже из-за вызванного пандемией длительного кризиса в перевозках и событий на Украине.

Компания сокращает так называемые «единицы складского учета» (SKU). Это значит, что в некоторых супермаркетах будет меньше вариантов продуктов Danone в плане вкусов и размеров.

Компания не собирается полностью убирать с рынка какую-либо продуктовую линейку, она лишь упрощает ассортимент, то есть отказывается от некоторых вариантов товаров, чтобы удешевить для ретейлеров складское хранение и управление менее крупными и сложными запасами. Например, супермаркеты теперь смогут направлять меньше средств на хранение, отслеживание и транспортировку продукции.

Мария Кастровьехо, старший аналитик Rabobank Research, считает, что эти меры оправданы для компаний, пытающихся повысить эффективность. Многие фирмы прибегли к аналогичным мерам в начале пандемии COVID-19.

— Если компания выпускает множество небольших партий разных товаров, у нее будет больше сбоев, ей необходимо искать больше ингредиентов, — сказала она.

Danone хочет «остаться конкурентоспособной», поэтому не отказывается от промомероприятий, просто будет продавать меньше видов продукции, что также поможет ей сэкономить на логистических расходах.

По словам Зиз, Danone также вкладывает средства в программное обеспечение, которое помогает ей точнее оценивать продукты и понимать какой ценовой уровень будет приемлем для потребителей.

Фото: flickr.com — Danone Nordics

498

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции кризис бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Мэрия vs «Дизайнмастер»: компании предъявляют «то — не знаю, чье»

Претензии мэрии касаются рекламных конструкций, которыми компания управляла в прошлом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей

Пока собственные доходы бюджета региона растут более высокими темпами, чем планировалось, но в Минфине уже фиксируют торможение прироста налога на прибыль.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская область направляет в Донбасс агроресурсы

Как материальные, так и человеческие. Особый упор на ветеринарную отрасль аграрного района.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

По итогам поручений президента на экономическом форуме.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Мэрия vs «Дизайнмастер»: компании предъявляют «то — не знаю, чье»

20/06/2022, 18:38

Адвокату-мошеннику в апелляции суд добавил срок

20/06/2022, 18:04

Депутата горсовета оштрафовали на 30 тыс рублей

20/06/2022, 17:30

После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей

20/06/2022, 16:58
Популярное

Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить

20/06/2022, 11:59

Telegram запустил Premium-подписку

20/06/2022, 10:03

Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

19/06/2022, 18:36

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Планируйте переезд: Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

20/06/2022, 17:01

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

20/06/2022, 11:56

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

20/06/2022, 11:11
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска