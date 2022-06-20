Danone сокращает ассортимент товаров, чтобы снизить расходы

Топ-менеджер французского продовольственного гиганта Danone, с целью снижения расходов, сокращает ассортимент товаров, которые она продает ретейлерам, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Reuters. Это значит, что любители йогуртов в будущем могу лишиться некоторых вкусов или размеров упаковок, к которым они привыкли.

Супермаркеты и производители пакетированной продукции с трудом пытаются справиться с ростом расходов, так как целый ряд продуктов — от сырой нефти до бумажной упаковки — становится все дороже из-за вызванного пандемией длительного кризиса в перевозках и событий на Украине.

Компания сокращает так называемые «единицы складского учета» (SKU). Это значит, что в некоторых супермаркетах будет меньше вариантов продуктов Danone в плане вкусов и размеров.

Компания не собирается полностью убирать с рынка какую-либо продуктовую линейку, она лишь упрощает ассортимент, то есть отказывается от некоторых вариантов товаров, чтобы удешевить для ретейлеров складское хранение и управление менее крупными и сложными запасами. Например, супермаркеты теперь смогут направлять меньше средств на хранение, отслеживание и транспортировку продукции.

Мария Кастровьехо, старший аналитик Rabobank Research, считает, что эти меры оправданы для компаний, пытающихся повысить эффективность. Многие фирмы прибегли к аналогичным мерам в начале пандемии COVID-19.

— Если компания выпускает множество небольших партий разных товаров, у нее будет больше сбоев, ей необходимо искать больше ингредиентов, — сказала она.

Danone хочет «остаться конкурентоспособной», поэтому не отказывается от промомероприятий, просто будет продавать меньше видов продукции, что также поможет ей сэкономить на логистических расходах.

По словам Зиз, Danone также вкладывает средства в программное обеспечение, которое помогает ей точнее оценивать продукты и понимать какой ценовой уровень будет приемлем для потребителей.