Дарит немножко счастья: сибирячка продает фото котят за 7 миллионов рублей

Жительница Новосибирска по имени Аля выставила на продажу раритетную фотографию с двумя симпатичными котиками за 7 млн рублей. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.

— Старинное фото животных. Поможет создать в доме теплоту и уют, и дарит немножко счастья, — говорится в описании товара.

Сам снимок был сделан Красноярским крайисполкомом. Его размер 30 на 40, а изначальная стоимость 3 рубля 50 копеек.

Этот же продавец предлагает приобрести старинную картину под названием «Путь домой» за 11 млн рублей.

— Если нет такой суммы, но захотелось стать обладателем, то возможно распределить на четыре части, — предлагает автор.

Имя художника продавец не называет.