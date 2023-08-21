Станция «Спортивная» в Новосибирске приняла первых пассажиров

В Новосибирске состоялась тестовая поездка до станции метро «Спортивная». Об этом сообщили в мэрии города. Пятивагонный состав Новосибирского метрополитена произвёл высадку пассажиров на новой платформе.

— Проводим пусконаладочные работы в рамках тестовых испытаний. Проверяется, как работают двери на станции, которые должны открываться одновременно с дверями поезда. Они установлены для того, чтобы сохранять температурный режим на станции в зимнее время. Проверили, как работают эскалаторы, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Он добавил, что физическая готовность станции составляет почти 100 %. Осталось завершить работу с документацией.

— Взаимодействуем с экспертизой, надзорными органами, ведётся техническая отладка. Это потребует некоторого времени. В октябре мы выходим на приемку станции, — подчеркнул глава города.

По словам Анатолия Локтя, сдвиг сроков сдачи станции связан с отказом от использования импортных технологий, которые были предусмотрены проектом. Пришлось разрабатывать отечественное программное обеспечение и вносить соответствующие изменения в документацию. По его словам, сейчас пакет ПО проходит приёмку, после чего будет готов к внедрению.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло отметил, что раздвижные двери, которыми оборудована платформа, устанавливались с расчётом как на вагоны старого образца, так и с перспективой использования вагонов новых пятивагонных модификаций.

— Мы планируем вносить серьёзные изменения в работу метрополитена. В ближайшем будущем нужно переходить на пятивагонные составы, и без поддержки бюджета в этом вопросе предприятию «Новосибирский метрополитен» не обойтись. Кроме того, в 2030 году закончится срок эксплуатации вагонов, изготовленных в 80-е годы. Их предстоит выводить из эксплуатации и закупать новые. Это также потребует серьёзных финансовых вложений, – отметил Анатолий Локоть.

Напомним, строительство новой станции метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

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