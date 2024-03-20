Дебошем Никиты Кологривого в Новосибирске заинтересовалась полиция

Полиция проводит проверку скандала актера Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров в центре города.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Отметим, что в самом заведении, где актер укусил официантку за ногу, отказались комментировать ситуацию, но заявление на актера все-таки написали.
— Не могу прокомментировать случай. Сам не присутствовал при этом, — сказал один из работников бара.
Ранее стало известно, что Кологривый укусил за ногу официантку, до этого он пытался склонить ее к близости и ударил нескольких мужчин.
Фото: Артём Рязанов
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