Дебошем Никиты Кологривого в Новосибирске заинтересовалась полиция

Полиция проводит проверку скандала актера Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров в центре города.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Отметим, что в самом заведении, где актер укусил официантку за ногу, отказались комментировать ситуацию, но заявление на актера все-таки написали.

— Не могу прокомментировать случай. Сам не присутствовал при этом, — сказал один из работников бара.

Ранее стало известно, что Кологривый укусил за ногу официантку, до этого он пытался склонить ее к близости и ударил нескольких мужчин.