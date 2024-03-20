«Зафиксировали побои»: мужчина ударил девочку-подростка на фудкорте в Новосибирске

Жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как незнакомый мужчина ударил ее дочь-подростка на фудкорте. Инцидент, произошедший вечером 1 февраля в торгово-развлекательном центре «Голден Парк» и попал на видео.

По словам женщины, в тот вечер ее 15-летняя дочь Аня* в компании подруг отдыхала в зоне фудкорта. Там же ужинала взрослая супружеская пара. В тот момент, когда подростки уже спешили к выходу, женщина ставила на раздачу подносы. И тут, только что поставленная посетительницей посуда, с грохотом посыпалась со столов на пол. В это время компания девочек громко разговаривала на свои темы и смеялась. Вероятно, решив, что объектом насмешек стала его жена, мужчина подошел к Ане и ударил ее в грудь. При этом, уронившая подносы женщина, начала оскорблять школьниц.

Девочка связалась по телефону с матерью и рассказала о неприятном инциденте. Возмущенная поступком взрослого человека, женщина позвонила правоохранителям.

— Вызывали полицию в торговый центр. Час не могли до них дозвониться, а когда дозвонились — мне сказали: «Вызов принят». Через полчаса перезвонили и попросили, чтоб сами приехали и написали заявление, так как патрульных машин нет, — рассказала мама Ани Александра.

Сибирячка написала заявление в полицию и прикрепила справку с зафиксированными побоями: ушиб мягких тканей области грудины (в распоряжении редакции Infopro54).

— В полиции мне говорят, что его не могут найти. Может, кто по фото узнает, либо он сам себя узнает и объявится, раз его ищет полиция, — надеется Александра.

Сибирячка обращается ко всем, кто знаком с мужчиной на фото, сообщить о нем в дежурную часть Калининского района.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд огласил приговор продавцу магазина Мария-Ра за удерживание в морозильной камере 9-летнего мальчика, который просил убрать с прилавков просроченные продукты.

*Имя девочки изменено.