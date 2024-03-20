Небоскреб на левом берегу Новосибирска планирует возвести «Первый строительный фонд»

Строительство третьего небоскреба анонсировали новосибирские девелоперы. Как сообщил на заседании комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, ГК «Первый строительный фонд» планирует строить небоскреб на Горской. По его словам, застройщик согласовывает размещение объекта с «Росавиацией».
По данным редакции, компания планирует возвести небоскреб недалеко от ЖК «Голубая лагуна», напротив ледовой арены с другой стороны Октябрьского моста. Речь идет об объекте более 50 этажей.
увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру микрорайона и дороги.
Ранее редакция сообщала о том, что к небоскребам возникли вопросы у новосибирских пожарных.
Фото Infopro54
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