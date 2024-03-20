Небоскреб на левом берегу Новосибирска планирует возвести «Первый строительный фонд»

Строительство третьего небоскреба анонсировали новосибирские девелоперы. Как сообщил на заседании комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, ГК «Первый строительный фонд» планирует строить небоскреб на Горской. По его словам, застройщик согласовывает размещение объекта с «Росавиацией».

По данным редакции, компания планирует возвести небоскреб недалеко от ЖК «Голубая лагуна», напротив ледовой арены с другой стороны Октябрьского моста. Речь идет об объекте более 50 этажей.

Напомним, самыми первыми строительство небоскреба в Новосибирске анонсировали ГК «СМСС» и ГК «Верба-Капитал». Совместно они планируют построить небоскреб в районе станции метро Октябрьская. Алексей Кондратьев пояснил, что жилая застройка в комплексе небоскреба — два здания на стилобате 54 этажа высотой — составит около 60%, остальное составят административные помещения. Из-за сложности объекта его планируется ввести в эксплуатацию лет через семь. Судя по письмам жителей близлежащих домов, людей волнует безопасность строительства объекта, а также увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру микрорайона и дороги.

В августе на заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска обсуждался проект компании «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.), которая сообщила о планах возвести небоскреб на Чернышевском спуске на парвом берегу Новосибирска. Высотку планируется построить рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». Девелопер анонсировал строительство объекта в 60 этажей.

Ранее редакция сообщала о том, что к небоскребам возникли вопросы у новосибирских пожарных.