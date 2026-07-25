Новосибирские магазины начнут штрафовать за просрочку в автоматическом режиме

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать система автоматических штрафов за продажу просроченных товаров. Об этом сообщил председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин в интервью РИА Новости.

Система автоматической маркировки выявит случаи продажи товаров с истёкшим сроком годности без соответствующих разрешений. Информация о нарушениях будет собираться из системы «Честный знак», и на её основе будет формироваться постановление. После утверждения контролирующим органом документ будет направлен в личный кабинет организации через портал «Госуслуги».

Дубин уточнил, что сначала штрафы затронут продукты питания. Затем система будет внедряться на другие категории товаров, например, в аптеках.

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