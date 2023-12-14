Аэропорт Краснодара возобновит деятельность после почти двух лет простоя

Аэропорт «Пашковский» в Краснодаре откроют 15 декабря. Но только для проведения тестового полета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Решение о допуске простых пассажиров будет принято после тестового рейса.

— Авиакомпания Азимут произведёт тестовый полёт из Москвы, из аэропорта «Внуково», — говорится в сообщении.

Напомним, что Росавиация остановила рейсы в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На данный момент информация о возможном открытии появилась только у Краснодарской воздушной гавани.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 с 10 января вводит рейс Саратов-Новосибирск.