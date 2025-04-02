Северокорейский университет планирует отрыть представительство в Академгородке

Университет имени Ким Ир Сена, ведущий вуз КНДР, рассматривает возможность открытия своего представительства в Академгородке. В настоящее время руководство Новосибирского государственного университета, Президиума СО РАН и научно-технологического парка Новосибирского Академгородка решают организационные вопросы и ищут место для размещения представительства.

В НГУ отмечают, что его открытие будет способствовать укреплению научных и образовательных связей между Северной Кореей и Россией. Это откроет новые горизонты для совместных исследований и обмена опытом в различных областях науки и техники. Кроме того, представительство привлечёт внимание студентов и учёных к образовательным возможностям, которые предлагает Новосибирск.

Как ожидается, в рамках этого сотрудничества будут разработаны совместные исследовательские программы, организованы обмены студентами и преподавателями, а также проведены научные конференции и семинары. Это позволит расширить возможности для международного образования в обеих странах и повысить уровень научных исследований.

— Визит делегации университета состоялся в конце января 2025, в рамках него ректоры Новосибирского государственного университета и Университета имени Ким Ир Сена выразили уверенность в том, что создание представительства станет важным шагом к развитию двусторонних отношений в сфере науки и образования. Они также подчеркнули важность взаимодействия с международными партнерами для решения актуальных научных и технологических задач, стоящих перед обществом, — прокомментировал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

Кроме того, была достигнута договорённость о поиске школы-партнёра для Специализированного учебно-научного центра НГУ (Физико-математической школы) в Северной Корее. Это сотрудничество позволит нам совместно готовить северокорейских школьников к поступлению в Новосибирский государственный университет, обеспечивая их необходимыми знаниями и навыками для успешного обучения.

Также делегация Университета имени Ким Ир Сена подтвердила своё участие в мероприятиях, которые пройдут в НГУ в конце апреля. Это событие предоставит школьникам и преподавателям обеих стран новые возможности для обмена опытом и знаниями, а также продемонстрирует стремление к укреплению академических связей между нашими государствами.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые запускают проект по переработке корня хрена. Из него получают фермент, необходимый биотехнологическим компаниям для выявления опасных заболеваний.