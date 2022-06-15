Дело экс-директора института туберкулеза направляют в суд

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
С обвиняемым прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Кроме того, обвинение по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий) предъявлено руководителю общества с ограниченной ответственностью «Лимекс» и заведующей аптеки.
В 2011-2019 гг. вопреки бюджетному законодательству и конкурентным процедурам при исполнении государственных контрактов подельники с участием менеджера бюджетного учреждения (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заболеванием) способствовали извлечению коммерческой организацией дохода в размере свыше 124 млн рублей.
Совместные действия фигурантов повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде неэффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, возникновения препятствий в расширении возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов.
Уголовные дела будут направлены в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открылось перовое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом.
Фото из группы НИИ Туберкулёза ВКонтакте
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