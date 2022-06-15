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Дело экс-директора института туберкулеза направляют в суд

  • 15/06/2022, 09:21
новости Новосибирска
Обвинение также предъявлено руководителю коммерческой компании и заведующей аптеки.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С обвиняемым прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, обвинение по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий) предъявлено руководителю общества с ограниченной ответственностью «Лимекс» и заведующей аптеки.

новости Новосибирска

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По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, обвиняемый заключил с ООО «Лимекс» незаконное неконкурентное соглашение на поставку для нужд учреждения товаров и изделий медицинского назначения (бинты, перчатки, лекарства, антисептики и прочее).

В 2011-2019 гг. вопреки бюджетному законодательству и конкурентным процедурам при исполнении государственных контрактов подельники с участием менеджера бюджетного учреждения (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заболеванием) способствовали извлечению коммерческой организацией дохода в размере свыше 124 млн рублей.

Совместные действия фигурантов повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде неэффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, возникновения препятствий в расширении возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов.

Уголовные дела будут направлены в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открылось перовое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом.  

Фото из группы НИИ Туберкулёза ВКонтакте

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество медицина взятка


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