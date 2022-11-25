Дело экс-начальницы отдела судебных приставов Ленинского района передано в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов по Ленинскому району Новосибирска. Она обвиняется в получение взятки (ч.3 ст.290 УК Р) и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года получила взятку в размере 50 тыс. рублей за незаконное вынесение постановления о снятии с должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Кроме того, 2 октября 2019 года она злоупотребила своими служебными полномочиями и незаконно вынесла постановление о снятии с другого должника такого же временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за мошенничество с премиями.