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Без решения суда в мэрии не готовы говорить о закупках новой техники

  • 25/11/2022, 11:46
Автор:
уборка снега
Главе города о предстоящей крупной покупке техники для уборки снега пока неизвестно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался прокомментировать решение суда по иску городской прокуратуры о том, что город должен приобрести свыше 600 единиц новой уборочной техники. Об этом градоначальник заявил в ходе еженедельного часа прессы.

Пока мы не имеем решение суда, поэтому рассуждать на эти темы смысла нет, считает глава города.

дорожная техника

Мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники

При этом по словам мэра, в текущем году город несколькими партиями уже приобрёл за счёт собственных средств 40 единиц новой универсальной уборочной техники.

Первая партия 31 единица техники, рассказывает мэр. Был предварительный конкурс. Затем по итогам исполнения бюджета этого года у нас появилась дополнительная возможность добавить ещё 9 единиц. Сейчас 31 единицу получили, ещё 9 должны прийти. Это машины, которые работают и в зимний, и в летний период. Они могут использовать современные реагенты, которые мы закупаем. Таким образом, эффективность уборки улиц повышается. У нас не было «дня жестянщика». Мы не допустили наледи и избежали ДТП.

Как уже сообщалось, мэрия Новосибирска анонсировала ежегодные закупки ещё до 30 единиц новой уборочной техники на протяжении ближайших трёх лет. По мнению депутатов горсовета, этого количества всё равно недостаточно для полноценной уборки городских улиц.

 Вы посчитали, что 25-30 единиц будут приходить, в частности, заявлял депутат Евгений Крайнов. А сколько техники в каждом ДЭУ не хватает? Больше 50%. А та техника, у которой 70% износа, к этому времени выдохнется, это будет металлолом. Мы не разрубим этот гордиев узел, если не будем вкладывать больше денег. Вот я смотрю, главам районов такая головная боль пришла: не убрали снег  глава района виноват. Хочется попросить, чтобы им денег выделяли, потому что они приняли ДЭУ в очень плохом состоянии. Сколько техники в районе? Более 50 единиц. Из них выехали 32, а обратно вернутся 10  запчастей нет, денег нет. И каждый год будет только хуже.

Напомним, что несколько недель назад по итогам проверки уборки снега на территории улично-дорожной сети, по информации прокуратуры, было выявлено более 40 нарушений, внесено 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.

 

Ранее редакция сообщала о новых требованиях к подрядчикам, занимающихся вывозом снега.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега прокуратура закупка спецтехники


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