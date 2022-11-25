На территории Новосибирской области насчитали более 300 незаконных свалок мусора

В районах Новосибирской области расположены 334 незаконные свалки, которые необходимо устранить. Об этом в прямом эфире радио КП-Новосибирск сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Динар Фатхутдинов.

— В текущем году в результате прокурорского вмешательства нам удалось ликвидировать 179 свалок. За последние два года – 327. <…> По нашим данным, в регионе сейчас насчитывается около 334 несанкционированных свалок, — уточнил Динар Фатхутдинов.

В настоящее время прокуратура принимает необходимые меры для того, чтобы в ближайшее время их можно было рекультивировать и удалить.

Отмечается, что устранение незаконных мест скопления мусора осуществляют органы самоуправления или собственники земель, в зависимости от того, каким образом возникли свалки.

Ранее редакция сообщала, что в микрорайоне «Клюквенный» ликвидировали крупную несанкционированную свалку.

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