Контролера за сетью комплексов фотовидеофиксации ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут компанию, которая будет содержать комплексы и приборы фото- и видеофиксации правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП и в иных опасных местах (на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Новосибирской области). Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику передается 117 аппаратно-программных комплексов (АПК). Компании предстоит ежедневно мониторить работоспособность оборудования (функционирование датчиков, диагностика проблем, при обнаружении неисправности — ремонт и прочее. Еженедельно визуально осматривать внешнее состояние комплексов, проверять качество изображений транспортных средств и номерной пластины, очищать АПК от пыли и грязи, снега и льда.

Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению обслуживания оборудования (серверного) входящего в состав комплексов фотовидеофиксации, но территориально располагающееся вне пределов перекрестков.

Кроме того, исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению обслуживания серверного оборудования, которое входит в состав комплексов фотовидеофиксации, но территориально располагающееся вне пределов перекрестков.

Отмечается, что затраты по электроэнергии, потребляемой оборудованием, несет заказчик — Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ГКУ НСО «ЦОДД»).

Цена контракта — 45,463 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет Новосибирской области.

Заявки принимаются до 11 января 2024 года.

12 декабря в Новосибирске стал известен победитель аналогичного аукциона. На содержание ООО «Научно производственное объединение Союз-К» передано 122 АПК и 16 активных муляжей. Компания предложила выполнить работы за 26 млн рублей при начальной стоимости контракта 39,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что 853 пешехода сбиты с начала года на дорогах Новосибирской области.