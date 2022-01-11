Дело о хищении в Новосибирске почти 600 млн рублей ушло в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего директора одной из коммерческих организаций в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).
Кроме того, в целях сохранения похищенного имущества в своей собственности, фигурант по делу предоставил в суд в качестве доказательств документы, заведомо для него содержащие не соответствующие действительности сведения, об оплате акций.
В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанных преступных действий он не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, уточнили в прокуратуре. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.
Как пояснили редакции в правоохранительных органах, речь идет о об акциях АО «Электроагрегат», а также президенте совета директоров предприятия Александре Одинце.
Фото: pixabay.com автор: QuinceCreative
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