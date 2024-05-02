СК проверяет нападение с электрошокером на мальчика в Новосибирске

СК организовало проверку после нападения с электрошокером на 7-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска.

— По сообщению СМИ в городе Новосибирске организована доследственная проверка, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток ударил электрошокером семилетнего мальчика. Инцидент произошел в субботу, 27 апреля. Школьник вместе с сестрой и ее подружками продавал вербу у торгового центра. К детям подошли ребята более старшего возраста и начали конфликтовать. У одного из агрессоров был с собой электрошокер, которым он ударил 7-летнего мальчика. Ребенок заплакал и сестра была вынуждена увести его домой. Мама мальчика обратилась за медицинской помощью, ему диагностировали нарушение сердечного ритма и тахикардию.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали мужчину, подравшегося с видеокамерой телеканала ГТРК.