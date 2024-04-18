Три рейса S7 приземлятся с огромной задержкой в Новосибирске

Три авиарейса прибудут с сильным опозданием в Новосибирск.

По данным онлайн-табло, из Дубая новосибирцы должны были прилететь вчера, 17 апреля, в 21:15. Однако новое время для прилета — 13:50 18 апреля.

Также из Нерюнгри авиапассажиры должны были прилететь в 11:35, но рейс прибудет только в 20:10.

На 10 часов задерживается и самолет из Иркутска. Вместо 12:55 он приземлится в 23:05.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за мощных ливней в ОАЭ отменили рейс в Дубай из Новосибирска.