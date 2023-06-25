В Новосибирске создали торт ко Дню города весом более тысячи килограмм

Новосибирские кондитеры создали именинный торт к 130-летию со дня основания города Новосибирска весом 1030 кг. Некоторые новосибирцы ждали дегустации три часа.

Торт был изготовлен сборной командой кондитеров из новосибирских супермаркетов («Лента», «Быстроном», «Бахетле»), а также кондитерских («Татьянин день», «Неаполь») и ресторана (PuppenHaus). Сборка торта проходила на Красном проспекте напротив здания Облпотребсоюза (Красный проспект, 29).

Ранее редакция сообщала о том, что в создание рекордной порции биточков из щуки будут участвовать более 50 поваров.