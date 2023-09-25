День Оби предложили учредить новосибирские общественники

Новосибирские общественники вышли с инициативой об учреждении памятно-экологического праздника «День реки Обь». Предлагается проводить его в первые-вторые выходные сентября, после завершения купального сезона во всех регионах, через которые протекает река Обь.

— Предлагаем установить единый день уборки берегов Оби, чтобы получить кумулятивный эффект от выполненной работы. Также хотелось бы привлечь органы власти к вывозу собранного по берегам мусора на полигоны ТБО, — сообщил один из инициаторов создания «Дня реки Обь» Владимир Кирилов.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Новосибирской области Валерий Ильенко заявил, что подпишется под обращением и готов продвигать его не только на уровне региона, но и на межрегиональном.

— От имени Заксобрания, правительства будет проще обращаться к другим субъектам федерации по реализации этой инициативы, — добавил он.

— Сейчас на федеральном уровне идет обсуждение об объединении трех законопроектов по охране водных ресурсов в один. Пока в нем идет речь о Байкале и восьми крупных реках, куда Обь не входит, — говорит Сулейманов. — Нам необходимо войти в федеральную программу, в рамках которой можно будет получить финансирование на экологию, развитие речного и пассажирского транспорта, на берегоукрепление.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов напомнил, что сегодня в России уже во многих регионах отмечают дни рек: «День Волги», «День Невы», «День Дона», «День Амура» и т.д., к которым приурочивают экологические акции.

Депутат заявил, что для решения этого вопроса необходимо создавать межфракционное объединение депутатов регионов, расположенных по берегам Оби.

— Думаю, что никто не откажется в этом принять участие, — уверен Сулейманов. — Но первый шаг для этого — принятие решения об учреждения «Дня реки». В других субъектах федерации РФ это решение принималось региональными правительствами регионов, где расположены водные объекты. Это первый шаг, в том числе для того, чтобы добиться возрождения Оби как важнейшего инструмента развития транспортной магистрали.

Общественники обратились к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, председателю Заксобрания с просьбой принять участие в привлечении внимания к инициативе новосибирцев глав других регионов, через МАСС, АСДГ и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск принимает участие в изменении федерального «водно-зеленого» законодательства.