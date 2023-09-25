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Дешево и сердито: автоблогеры «Гараж 54» сделали бензин из автомобильных шин в Новосибирске

  • 25/09/2023, 15:59
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Синтетический бензин
Дорогое топливо заставило любителей экспериментов искать альтернативу.

Дорогое топливо заставило любителей экспериментов искать альтернативу.

Новосибирцы из «Гараж 54» придумали, что делать с использованными покрышками. Умельцы изготовили из шин синтетический бензин. Эксперимент показал, что на этом топливе автомобиль тоже может ездить.

В своем официальном канале ребята подробно рассказали и показали, как это было.

Сначала они своими руками из имеющихся в наличии средств сделали установку для очистки топлива. Сам аппарат представляет из себе баллон из фреона, который стоит на обычной переносной газовой плите, с отходящей от него медной трубкой. Трубка в несколько раз скручена в пружину и помещена под проточную воду.

— Все должно получиться, — оптимистично заявил Владислав Барашенков, ведущий канала «Гараж 54».

Из шести литров неочищенного топлива вышло примерно три очищенного. После процедуры ведущий сравнил бензин с заправки и самодельный.

— Чисто визуально если поджигать эти два бензина то, разница в том, что очищенный быстрее закоптил чашку, в которой был налит. Также визуально заметно, что от очищено разлетаются какие-то лохмотья, — отметил ведущий.

По времени очищенный бензин горел дольше обычного на минуту. Но осадок после горения оказался темнее.

— Когда сгорел резиной жженой запахло, — подчеркнул сибирский Дизель.

Второй тест заключался в том, чтобы проверить, как поведет себя машина на таком самодельном бензине.

— Все работает, — сказал Влад, когда «Жигули» завелись.

Также он обратил внимание, что обороты автомобиль уже не так набирает, как на обычном бензине. Ведущий рассказал, что на выходе самопальный бензин не особо улучшил свой запах.

—  Как будто смесь не до конца сгорает. Но самое прикольное, что машина запускается и работает, — резюмировал он.

Третьим испытанием уже стал разгон машины до 100 км/ч. В итоге старые «Жигули» разогнались на обычном бензине за 16,7 секунд. На синтетическом бензине машина показала результат в 16 секунд до 100 км/ч.

На четвертом этапе блогеры проверили, на сколько метров хватит сравниваемых образцов топлива. На литре бензина с АЗС машина проехала порядка 8347 м на 3 тыс оборотах. На литре самодельного бензина с теми же оборотами прокатилась больше — 8977 метров.

— Можно ездить на бензине не только на том, которые делается из нефти, но и на таком, из покрышек, — подвел итог ведущий.

Однако, что происходит с двигателем и другими системами в авто при использовании такого бензина неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт объяснил, что происходит с ценами на топливо в Новосибирске.

Фото: скриншот из видео «Гараж 54».

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Синтетический бензин бензин из покрышек АЗС


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